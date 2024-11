El Estado peruano le aporta fondos a IDEA

Leo una larga nota de Capitalismo Consciente (CC) para justificar lo injustificable: que una organización supuestamente procapitalista como CC convoque a empresarios (porque ellos, Jorge Medina firma la invitación, ojo) para que escuchen perorar a la polémica socialista chilena Marcela Ríos, señora que es la antítesis del capitalismo. Mejor directamente que admitan que ayudaron a mover entre la escena empresarial limeña a esa señora porque es directora regional de IDEA y este pródigo organismo intergubernamental es quien que se ocupa de ejecutar las donaciones de USAID que gana, de las que CC también ha recibido fondos a través del proyecto “Perú Conversa”, que ejecuta… IDEA.

Esta IDEA es un organismo intergubernamental con sede en Suecia y fundado en 1995. “Intergubernamental” significa que el Estado peruano es uno de sus aportantes, junto a 34 naciones más (sería bueno saber cuánto les destina anualmente nuestro país). El velasquista/humalista Rafael Roncagliolo trajo a IDEA al Perú en el año 2000. IDEA recibe fondos directamente de la Unión Europea y PNUD (que son sus socios) y recaba también plata de los concursos de la agencia gringa USAID. El afortunado caviarín Percy Medina es su longevo “jefe de Misión” (mandamás) en Lima desde 2007. IDEA-Perú y el buen Percy ganaron dos suculentos concursos millonarios de USAID y de allí ha destinado dinero a los rojimios y antigringos Fundación Mohme, Epicentro, La Encerrona, El Buho, LUM, Ojo Público y Bartolomé de las Casas, además de CC, El Comercio y RPP. Que IDEA gaste el dinero de otros en rojimios no me concierne, pero sí me preocupa que varios medios de prensa estén recibiendo dinero de terceros del extranjero, lo que puede comprometer su independencia. Esta mezcla de dinero de terceros, ONG y medios también sucede en Epicentro con Aprodeh o El Foco con CAPIR-IWPR.

Lo más sano sería que el Perú deje de ser asociado de IDEA y de aportarle así preciosos fondos públicos para que se acabe esta millonaria jarana promiscua.