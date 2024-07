Estamos atravesando un momento en el que el entretenimiento es lo único que importa, todo tiene que ser chistoso, divertido, irreverente. Si vendes algo debe ser entretenido, sensual, gracioso, musical.

Marcas importantes, por la necesidad de llegar a mucha gente, han renunciado a buscar contenidos relevantes para no quedarse fuera de esta audiencia que consume “contenido chatarra”.

El mercado es el que decide el contenido. Basta con mirar a los influencers, o personas que sin experiencia ni trayectoria recomiendan sobre la vida, los productos, cuya estrategia es disparar por todos lados sin mayor esencia, solo buscando una comunicación que informe a esos miles de seguidores lo que hacen con la marca y como interactúan con ella.

Es el corto plazo lo que vale, pero sin ninguna construcción de marca. El marketing ha cambiado, es el marketing del grito, de la música, del baile, del chiste, de la broma fácil, de la coreografía, de la irreverencia, de la sensualidad. ¿Dónde quedaron las historias, la creatividad, la sorpresa, la recordación, el posicionamiento de la marca? Parece que fueron técnicas hoy obsoletas. No se construyen ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, tampoco estrategias con enfoques de diferenciación, y no se segmenta por nichos de valor. Hemos regresado al reino de lo cuantitativo por lo cualitativo, a la cantidad vs. la calidad.

¿Qué hacer ante este nuevo Marketing? Las redes sociales definitivamente están revolucionando la comunicación y deben sobre ellas empezar a construir contenidos relevantes. El cliente o consumidor cuenta con las mismas motivaciones de antaño, se emociona igual, solo que hoy, ante un momento de mucho estrés y depresión, busca escaparse de sus problemas consumiendo TikTok o videos que lo entretengan.

Debemos ser creativos, combinando las motivaciones y propósito de la marca con el entretenimiento. Los llamados influencers deben ser canalizados como fuente de entretenimiento y referencia, pero no los que estén construyendo el valor de la marca. Los marketeros tenemos un gran reto de adecuarnos a los nuevos tiempos. Cada medio tiene su rol, pero al consumidor debe quedarle algo en la cabeza que sea claro con el propósito de la marca. No sirve la risa momentánea, sino lo que queda en la mente del consumidor, que sepa que estamos para resolver sus inquietudes y buscar diferenciarnos para así ser una marca querida. Debemos no solo divertir, sino construir, ahí está el reto.

