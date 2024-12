El elefante rosado en la sala

CASO 1: Tengo un año de casado con mi esposa y no sé cómo hacer para decirle a mi mamá que este año quiero recibir la Navidad solo con mi esposa en mi casa. Me siento con culpa porque ella siempre me dice que lo ha dado todo por mí y la costumbre siempre ha sido pasarlo con mi familia.

CASO 2: Mi esposa y mi mamá no se llevan bien. Todos los años pasamos la Navidad con ella y, si le digo que no quiero hacerlo, mi mamá deja de hablarme y se resiente conmigo. Por otro lado, mi esposa se siente incómoda porque mi mamá cada vez que viene a la casa solo la critica, critica que el pavo no está bien hecho, que el puré de manzana está muy ácido, y nos obliga a recibir las 12 a las 8 de la noche porque a ella le cae mal comer tarde. ¿Cómo hago para decirle a mi mamá que quiero hacer la Navidad como a mí me gusta en mi casa?

CASO 3: Mis padres están divorciados desde hace muchos años y cada vez que llegan las fiestas me siento entre la espada y la pared porque me obligan a elegir con quién voy a pasar la Navidad. Ambos quieren que reciba las 12 con cada uno. Si lo recibo con mi mamá, siento que estoy traicionando a mi papá; si lo recibo con mi papá, mi mamá se resiente conmigo, y yo lo único que quiero hacer es irme de viaje y vivir la experiencia de recibir las fiestas solo en otro país. ¿Qué puedo hacer para complacer a los dos?

CASO 4: Mis papás viven en Cajamarca y han decidido este año venir a pasar las fiestas en Lima. Mi mamá me ha dicho que quiere quedarse en mi casa y aprovechar hasta el 15 de enero. El problema es que yo no sé cómo hacer para decirle que no porque mi esposa, que es la dueña del departamento, ya quedó con sus papás para que se queden con nosotros a pasar fiestas. Conociendo a mis viejos, sé que se van a ofender.

Estas situaciones me las han contado mis oyentes durante la última semana en mis dos programas de radio, en radio Oxígeno y en RPP. Los mismos dilemas humanos y, sin ir muy lejos, en mi familia también y mucho más cerca aún en mi vida.

Estamos hablando de “pedidos” por parte de nuestros padres, pedidos que por algún motivo no podemos satisfacer y, acto seguido, nos invade la culpa. En algunos casos la respuesta es: “No te preocupes, hijito; “no hay problema, hijita”; “nosotros vemos como nos la arreglamos” (estamos hablando de padres sanos-libres e independientes emocionalmente). Pero en otros las respuestas vienen con una fuerte carga de responsabilidad hacia los hijos: “Y ahora qué vamos a hacer solos”; “ yo que te di todo en la vida y ahora me pagas así”; “o sea, que ahora que tienes tu familia ya no cuentas con tus padres”; “un buen hijo nunca deja solos a sus padres”; “deberías sentirte avergonzado. Y en estas sentencias lo que encontramos son padres que lamentablemente todavía no han podido hacerse cargo de sus vidas y, peor aún, no se desprenden de sus hijos, los miran como niños de inicial, como sus objetos. No registran que sus hijos ya han formado su propio núcleo.

Y ojo, no se confundan: no estoy diciendo que, cuando formamos una familia, nos olvidamos de nuestros padres. Lo que estoy tratando de articular es que, cuando un hijo(a) forma una familia, automáticamente ya no es solo hijo, también se convierte en esposo(a) y si les provoca serán padres en su momento. Es decir, salgo del seno, protección, acurruque, brazos de mis progenitores para formar mi propia célula y allá deberme. Y eso sistémicamente hablando significa una reorganización, un movimiento en el orden familiar inicial. Y, para que ello ocurra brillantemente, necesitamos el desprendimiento generoso de nuestros padres, y no culposo.

Todo lo anterior, la culpa, la sensación de obligación, el miedo a dejar de ser queridos por mamá y papá si es que no los complazco son LEALTADES FAMILIARES.

Una LEALTAD FAMILIAR es esa obligación emocional, ese deber psicológico que nos vincula a nuestra familia de origen y que puede influir en nuestras decisiones, conductas y relaciones durante nuestra vida adulta. Por lo general, son lealtades inconscientes que tienen su razon de ser; es decir, están basadas en las expectativas, creencias, tradiciones y valores familiares.

El problema está en que, cuando esto ocurre, automáticamente nuestra autonomía queda limitada, la sensación de obligación gobierna el vínculo. También suele pasar que normalizamos patrones de comportamiento disfuncionales porque así lo vimos y así lo aprendimos: agresividad, pasividad, dependencia.

Cuando estoy en medio de una lealtad familiar, automáticamente siento que los conflictos, el pensar diferente de mi tribu, la confrontación de ideas son acciones que traicionan, y entramos en un estado de tensión y sufrimiento interior sumamente profundo, porque el juicio de felonía se instala. Entonces, mejor callar y guardarme lo que siento, es decir, termino traicionándome. Solo son reconocidas las emociones y el sentir de mis progenitores; los míos qué importan. Toda una bomba de tiempo.

Y aquí lo más grave: cuando, producto de una lealtad familiar, la relación con mi pareja pasa a un segundo plano. Ese es un movimiento sistémico gravísimo, porque me va a llevar a priorizar las necesidades e intereses de mis padres o familia sobre los míos propios y de mi pareja. Todo un ticket a la ruptura.

Elegir lo que tú mejor consideres en ese momento para ti y tu entorno, cualquiera que fuera, no debería ser un conflicto con tus mayores y mucho menos con tus padres o con quienes en algún estadio de tu vida fueron tus cuidadores. Tú no puedes hacerte responsable ni cargo de lo que tus padres no pudieron gestionar, prever o administrar a tiempo en su vida y en su universo emocional.

Si mis padres toman la decisión de venir a Lima a descansar por fiestas, pues deberían ante todo gestionarse un hospedaje, un hotel, un Airbnb o lo que fuera necesario. Eso puede incluir, obviamente, una conversación previa contigo, acompañada de la respectiva pregunta: “¿Podemos quedarnos en tu casa? ¿Es posible?”. Pero jamás debería ser una imposición o un dictamen unilateral. Eso no corresponde, no procede, porque, entre otras cosas, te están invalidando como adulto.

Tampoco es adecuado que te pongan al centro de los afectos y que, producto de sus inseguridades afectivas, te lleven a elegir entre uno y otro para pasar las fiestas en caso de que sean divorciados. Queda en evidencia la necesidad de aceptación y pertenencia de adultos no resueltos, y es durísimo.

Y por último, tú necesitarás toda la fuerza y la grandeza para poder ver a tus padres en su real magnitud, con sus heridas y emociones no trabajadas, y no por ello anularlos, salvo que terminen convirtiéndose en la durísima figura de ‘padres cactus’; es decir, seres a los que se hace imposible acercarse porque, cuando ello ocurre, terminas herido por sus espinas. Y ahí también te tocará ir por ti, siempre por ti.

Tengo clarísimo que este es un tema incómodo, impopular, el menos adecuado para las fiestas, y mejor hacernos de la vista gorda con tremendo elefante rosado en la sala de nuestra casa. Culturalmente, tenemos muy acendrado el concepto de a los padres todo, se les aguanta todo porque nos dieron la vida, nos pagaron la educación, etc., etc., y eso NO ES REAL.

Nuestros padres son los facilitadores de nuestras vidas, son los seres que nos entrenan para poder pararnos en el mundo, pero no por ello debemos de pagar el altísimo precio de perder nuestra identidad, sentirnos atrapados, ser adultos con problemas para tomar decisiones, albergar la sensación de responsabilidad excesiva y, sobre todo lo más valioso, perder mi sentido de autonomía. El amor y la reciprocidad jamás deben provenir de la culpa y la obligación.

Si estas líneas te incomodaron, revísate, y saca ya ese elefante rosado de tu sala.

