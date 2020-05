Estamos frente a un dilema. Si mantenemos la cuarentena estricta, que no es tan estricta, los ingresos de los trabajadores y la viabilidad de las empresas de todo tamaño, se desplomarán y no se podrán recuperar. Si dejamos que la economía funcione, entonces los contagios aumentarán y presionarán un sistema de salud colapsado.

La decisión es complicada, pues hay que hacer ambos al mismo tiempo. Más allá de las fases explicadas por el gobierno y de la buena disposición a ser flexibles en la incorporación de actividades, lo cierto es que se trata de permitir el funcionamiento de actividades de menor a mayor riesgo. Además deberán cumplir con un protocolo que será supervisado por alguna entidad gubernamental.

Si vemos el hoy (con cuarentena estricta), los contagios suben cada día más (somos el país número 14 en número de contagios a nivel mundial). Esto quiere decir que actividades que hoy están permitidas (mercados y servicios esenciales) son los focos de contagio. ¿No tendría primero que arreglarse esa parte para comenzar a reactivar otras o, en el peor de los casos, en simultáneo?

Aquí entramos nosotros. El tema no pasará por salir o no salir. Los ciudadanos podrán ir a sus trabajos. La clave para detener los contagios es mantener la distancia social. ¿Cómo es posible que no lo hagan?

Insisto, el argumento no es que “tengo que trabajar para comer”, porque podrán ir a trabajar; pero, si no mantenemos la distancia social, como vemos todos los días en los mercados, no habrá reactivación ni contención del virus.

La solución está en nuestras manos. Trabajar manteniendo la distancia social. ¿Por qué muchos ciudadanos no la mantienen?

Aquí solo puedo plantear hipótesis. Una opción es que no crean o se sientan invencibles. El famoso “a mí no me va a pasar” en su máximo esplendor. Otra posibilidad es que no les importe.

En este último caso, el problema es que pueden contagiar a otros que sí les importa.

Los focos de contagio están identificados. Nadie mantiene la distancia social o se pone la mascarilla a menos que los reporteros de televisión se acerquen.

En ambos casos se trata de una cultura informal que no sigue reglas de juego, sino que juega con sus propias reglas.

En estas circunstancias todos debemos seguir normas básicas para terminar con esta pandemia y poder convivir. Obedecer porque sabemos que es lo correcto y no porque haya un castigo.

Reactivar la economía significa volver al trabajo de manera gradual y cumpliendo protocolos dispuestos por el gobierno.

Esto último es clave, pues si los contagios continúan subiendo, llegará un momento en que tendremos que volver a la cuarentena estricta por un rebrote. La única forma de evitarlo es con el distanciamiento social.

El dilema no es salir a trabajar o no salir; el tema es mantener la distancia social. Aquí nos juega una mala pasada nuestra incapacidad histórica de cumplir reglas.

Ojalá todo mejore, pero el punto de partida seremos nosotros mismos como ciudadanos.

Si no cumplimos, pronto estaremos de vuelta con la cuarentena. Y justos pagarán por pecadores.