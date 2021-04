El cuento de siempre: “la malvada Lima”

El economista Elmer Cuba nos definió como Chilivia, un país escindido en una Lima, Ica y costa norte (casi “Chile” en esa ecuación) frente a una sierra (centro, sur, Cajamarca) muy parecida a Bolivia (la selva sería otro bloque). Es casi la vieja división que adivinó Santa Cruz cuando intentó edificar la Confederación Peruano-Boliviana con base en tres repúblicas. Esa división siempre ha existido, solo que hoy se ha agudizado más. ¡Y también hay tanto mito! Muchos limeños culposos y asustados andan hoy pasando mensajes (leo a una Macarena Arribas y otros) sobre cómo “la egoísta Lima”, “la clase alta de espaldas al país”, “la derecha indiferente”, etc. Clichés de siempre, a los que solo les faltó agregar también a los desalmados españoles y chilenos.

Estos limeños no se han enterado de que quienes manejan gran parte de los recursos públicos –desde hace muchos años– son las regiones y municipios. Y las primeras tienen, además, las competencias en salud y educación. O sea, hace mucho rato que los provincianos son los protagonistas de sus gastos y obras. “Lima egoísta”, “la malvada clase alta” y “la derecha indiferente” no tienen la culpa de que elijan allá recurrentemente inútiles corruptos. Y que yo sepa, muchos de estos señores no son de derecha. No sé qué hicieron de bueno izquierdistas como César Álvarez en Áncash, Gerardo Viñas en Tumbes, Goyo Santos en Cajamarca, César Villanueva en San Martín o Jorge Acurio en Cusco, aparte de robar. Si Arequipa elige a Elmer Cáceres… ¿qué culpa tienen los limeños? Hace 200 años que botamos a los españoles o más de 100 años de la guerra con Chile y aún les culpamos de problemas actuales. ¡Vivimos de clichés!

Que nadie se ocupe de aclararles estos puntos a las provincias irritadas es otra historia y por eso salen estos Castillos. Pero esa ya es culpa básicamente de los políticos, los intelectuales caviares, la TV limeña y las radios provincianas.