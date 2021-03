El comisionado CRP

Primero tratemos lo urgente (peste) sobre lo importante (elecciones): USA acaba de aprobar la vacuna de Johnson & Johnson, que es efectiva, de una sola dosis y de congelación mínima. Es decir, perfecta para el Perú. Y la colosal J&J puede producir millones de dosis. Para conseguir rápido esa vacuna, el gobierno debería comisionarle las negociaciones a Carlos Rodríguez-Pastor. Lo propongo no solo por sus grandes conexiones gringas sino porque CRP está muy vinculado al mundo farmacéutico estadounidense al ser uno de los principales accionistas de Royalty Pharma, una empresa cuya cotización bursátil es de US$ 28 mil millones (la parte peruana del imperio de CRP es la pequeña dentro de su portafolio). CRP es el peruano que, por lejos, tiene más peso y llegada a J&J (y me imagino que a las también gringas Moderna y Pfizer). Haría bien Sagasti en nombrarle comisionado para esa tarea y olvidarse de esos burócratas de Salud y RREE, que hicieron al lado a las otras vacunas por la vacuna china… ¡Y encima se vacunaron con ésta!

Vamos a lo importante. Suelo desconfiar de las encuestas del IEP para La República porque son hechas por celular y porque ambos son rojos. No dudo que Lescano este primero como registran, pero ese “generoso” segundo puesto de su admirada Mendoza me es muy sospechoso, por sesgo y por ilógico, porque Lescano crece y crece a costa del mismo bolsón de votos de Mendoza (aunque su voto rural no es del todo cuantificado). Pero no por eso este sondeo no deja de mostrar tendencias. Una es que Forsyth ya entró en picada. Otra es el crecimiento explosivo de “Porky” López Aliaga, que ya está primero en Lima y es quien tiene la viada. Otra es que pronto el “voto útil” sacaría de la cancha a los rezagados, como Urresti, Acuña, Humala, Guzmán y HdS. Y Keiko debe tener unos 3 puntos de “voto escondido”, a lo Trump, y de rural no registrado.