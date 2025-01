El cobre peruano, China y los antimineros

China, a través de su Ministerio de Recursos Naturales y Oficina Geológica, ha anunciado el hallazgo de una reserva de 20 millones de toneladas de cobre en el altiplano tibetano con una posibilidad de 150 millones. Aunque no hay todavía demasiados detalles al respecto y antes de ponernos nerviosos vamos a decir que hay una diferencia abismal entre reservas probadas, probables y posibles. Lo de China son —por ahora— 20 millones de reservas probadas.

La noticia ha generado que se enciendan ciertas alarmas y más de una sorpresa en los mercados del cobre y en algunos países como el nuestro y en el vecino Chile. Hace años atrás, cuando el mundo vivía todavía la resaca de ‘El Fin de la Historia’ se decía que el grafeno iba a sustituir al cobre. Luego de dos décadas, el material de carbono no ha cambiado el mundo. Los malditos costos de producción. Pero el mercado —que no perdona— continúa la búsqueda. Se dice que será el fosfuro de niobio, pero aún es caro, muy caro. Por ahora no hay sustituto.

Decía que las reservas probadas de cobre de China son 20 millones. El Perú tiene reservas probadas por más de 100 millones de toneladas y Chile casi el doble, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Así que, en un primer momento no vale desesperarse. Lo que sí es necesario resaltar es que ya el Perú es tercero en producción de cobre debido a que la República del Congo nos ha superado. Somos terceros a pesar de que el 72% del portafolio de todos los proyectos mineros son de cobre. El cobre es la bendición del Perú y todavía no se han dado por contados. También el oro, ojo. Otro dato. Según Elon Musk podría haber una crisis eléctrica global debido al aumento en la demanda de la inteligencia artificial. El cobre es fundamental en la IA.

Pero estamos en tiempos de geopolítica. El cobre es un mineral crítico, mucho más que el cobalto de acuerdo a los estudios recientes. Estados Unidos ha regresado al África con un plan de inversiones en infraestructura para evitar una crisis en sus suministros de cobre. Antes de su retirada, Biden ha desembolsado más de US$500 millones para la construcción del “corredor Lobitos” que conectará el cinturón de cobre del Congo con el puerto Lobitos en Angola. Las inversiones serán por más de US$3 mil millones. ¿Y nosotros?

Mientras otros países se preparan, aquí el movimiento opositor a la minería se alía con socios insospechados. ONG continúan difundiendo narrativas (“Agua sí, mina no”). La minería ilegal se aprovecha con el sambenito de “mineros ancestrales” para tomar concesiones ajenas y generan terror a empresas como en Pataz contra Poderosa al estilo de Sendero Luminoso.

