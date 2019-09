Que Machu Picchu requiere una reorganización no es novedad. Desde hace años advertimos que las larguísimas colas, la falta de circuitos y diversas incomodidades afectan negativamente la experiencia del turista y la conservación del vestigio arqueológico. Por eso, resulta una magnífica noticia saber que la Unesco respalda el proyecto del Centro de Visitantes. Lo comunicaron hace muy pocos días destacando que la propuesta mejorará el manejo de las visitas, reducirá el impacto en la conservación de la llaqta e, incluso, constituiría un ejemplo de buenas prácticas a nivel regional.

El Centro de Visitantes marcará el inicio del reordenamiento de Machu Picchu. Se trata de un espacio que ordenará y distribuirá de forma óptima el flujo de visitantes; brindando orientación y comodidad al turista, lo que se traducirá en una mayor satisfacción. Adicionalmente, contará con áreas destinadas a la investigación y conservación. En suma: un lugar que permitirá estudiar, comprender y apreciar nuestra incomparable maravilla mundial.

Este recinto tendría fines culturales, no comerciales. Es decir, no competirá con los vendedores de artesanías locales y, no solo eso, sino que al permitir conocer mejor Machu Picchu, hará que se prolonguen las estadías, lo que significará más gente pernoctando en el pueblo, comprando y consumiendo servicios para beneficio de los pobladores.

Ya se tiene el compromiso del Ministerio de Cultura y el apoyo de Unesco. Se han realizado los estudios y se cuenta con el terreno. Ahora toca poner en marcha el proyecto. La iniciativa favorece a las distintas partes involucradas: turistas, pobladores y el patrimonio. Así que todos, sin excepción, deberíamos promover y respaldar su ejecución.