En este mismo espacio, la semana pasada expuse, con cifras de la encuesta CPI, el porqué de la inviabilidad de una candidatura de consenso entre los partidos y políticos conocidos.

Solo basta sumar y restar, Hernando de Soto (2.4), Antauro (1.9), López Aliaga (1.8), Keiko (1.6), Vizcarra (1.4) y Castillo (1.2), los demás candidatos no llegan ni a 1%. ¡Ninguno supera siquiera el margen de error! Si sacamos el promedio de los primeros seis lugares, de los seis principales candidatos, vemos que menos de dos peruanos de cada diez apoya estas candidaturas. Esto significa que más de ocho peruanos de cada diez reclama un cambio de ciclo.

Y claro, muchos me preguntaron qué significa el Cambio de Ciclo. Muy simple, el cambio de ciclo empieza por terminar con el viejo ciclo de la política peruana y de los políticos peruanos para iniciar un nuevo ciclo.

Esto quiere decir que Antauro Humala pertenece al viejo ciclo, con mensajes destructivos y con una ideología que ha empobrecido a millones de personas en nuestro continente. Castillo y Vizcarra ¡ni hablar! Porque son sinónimo de corrupción. Los demás, tampoco porque están rodeados de los mismos políticos de siempre que no hicieron nada cuando tuvieron su oportunidad.

En resumen, todos los partidos están contaminados y agonizando ante la ciudadanía. Su tiempo ya se cumplió y esta verdad, les guste o no, es la verdad verdadera o mejor dicho la Realidad Real.

En mis recorridos por el Perú y con la campaña Anemia Cero de Peruanos x Peruanos lo he visto, lo he escuchado y lo he sentido directamente. Los peruanos quieren jubilar a todos y hacer un contrato nuevo, con una alternativa nueva con caras nuevas, con una agrupación que represente el cambio de aire que el Perú necesita y que los peruanos piden a gritos.

El nuevo ciclo es una nueva forma de hacer política, es que la verdad le gane a la mentira, es que la justicia sea justa, es mirar a los ojos y decir las cosas como son. Es extirpar la corrupción, es tener la decisión de combatir y vencer a la delincuencia y es tener un Gobierno que se dedique a solucionar los problemas de la gente en educación, salud y que recuperemos la confianza, sabiendo que tenemos un Gobierno que trabaja por la libertad, el desarrollo, la prosperidad y el crecimiento.

El Perú necesita volver a creer y el único camino es no seguir haciendo lo mismo, ni elegir a los mismos, ese camino es el cambio de ciclo.

