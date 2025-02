El amor en tiempo de crisis

Ayer se celebró San Valentín, también llamado Día del Amor, ya sea de manera sentimental, amical o de la manera que podamos interpretarlo.

La madre Teresa de Calcuta decía: “Que nadie se acerque jamás a ti, sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz”. Este amor es de entrega al prójimo y el prójimo es el que tenemos al lado, el que está más próximo a uno.

Y es que si analizamos nuestra sociedad, el mundo empresarial y político, el amor hoy está en crisis. Hablamos que la definición del amor es la entrega para que la persona que tengamos al lado sea mejor y más feliz. Hablamos que amor, es dar la vida por lo que uno más quiere, hablamos que amor es aquella madre soltera que se rompe el lomo por darle lo mejor a sus hijos, o aquel padre que tiene que trabajar en muchos sitios, y hasta lugares desagradables, para proteger a su familia y darle una vida digna.

Hablamos del amor a los clientes, a los colaboradores, a los proveedores, a la comunidad en la que estamos, a la sociedad y al país. ¿Aplica para estos casos el concepto de Amor?

No se ve muy claro, cómo voy a amar a mis clientes, a mis proveedores, colaboradores, etcétera, a ellos no los amo, a ellos los necesito. Muchos tienen en la cabeza que necesitan a los clientes para poder vender, y a sus proveedores para poder seguir trabajando. Con ambos consideran que hay que negociar todo, plazo, precio, y si pueden explotarlos, es parte del negocio. A la sociedad la necesitan para manipularla, que crean en ellos, mentirles que van a hacer un túnel vial de La Molina a Miraflores como promesa de campaña, y una vez que me eligen, dar miles de excusas del porqué no se pudo hacer. El octavo mandamiento dice: “No darás falso testimonio ni mentiras”, pero parece que hemos institucionalizado el engaño y la mentira. Eso definitivamente no es Amor.

Nuestro país necesita ser amado, porque si mi país está mal debo hacer algo para que esté bien. No debemos ser espectadores y solo criticar como único aporte. ¿Qué pasa con la responsabilidad social, la ética empresarial, la empatía con el prójimo? Amor es entrega para que, como decía la madre Teresa, lo que toquemos sea para beneficio de aquel que tocamos, si no hemos confundido la palabra amor.

Estamos en crisis, pero en crisis de amor. Si amaramos de verdad, nuestro país sería diferente, nuestros políticos se preocuparían por el bien común, nuestras autoridades harían bien su trabajo, la sociedad sería más respetuosa, solidaria y amable.

Salgamos de esta crisis de amor, y seamos el Perú en el que todos quieren vivir felices y amando.

¡Feliz día del Amor!