2021 estará condicionado por dos factores. En primer lugar, el avance de los contagios y las medidas tomadas para contenerlo. La economía se afecta por las restricciones focalizadas adoptadas por las autoridades. Toques de queda distintos por regiones (menores tiempos de atención de los negocios), cambio en los aforos de una serie de actividades (menos clientes atendidos) y restricciones los domingos (menores ventas). El objetivo es balancear la salud con la economía. Podemos discrepar, pero son medidas ya tomadas.

No sabemos qué pasará luego, pues las medidas se revisarán cada 15 días. A mayores restricciones, mayor impacto negativo sobre la economía. Por eso el factor clave es detener el crecimiento de los contagios. Solo así se mantendrá abierta la economía. La vacuna es crucial, tanto como lo es escuchar a la ciencia.

En segundo lugar, estamos en campaña electoral y los políticos prometen el oro y el moro para obtener votos. Lo que hay que tener claro es que nadie sabe cómo evolucionará la pandemia. Aquí el pedido es tener cautela. No crear falsas esperanzas. Más que nunca, se necesita responsabilidad y solidaridad.

Los votantes debemos ser conscientes de las limitaciones que tendrá el nuevo gobierno. La situación fiscal es complicada. 2020 cerró con un déficit (exceso de gastos sobre ingresos del sector público) cercano a 9% del PBI. Era inevitable. Había que gastar más en salud para evitar más fallecimientos, por lo que estaba y está justificado. Al nuevo gobierno le toca recomponer esa situación. Al comienzo será difícil, pues tendrá que endeudarse. Y que quien gane no diga “no sabía del problema”. Quien asuma la Presidencia debe ser consciente de los activos y pasivos del gobierno previo. Si dicen que no sabían, es mejor que no postulen.

LEA TAMBIÉN: Reactivación con empleo

Por eso se necesita un programa económico que, al menos en un inicio, tome en cuenta la situación de la salud y la escasez de recursos. Prometer menos es mejor y más responsable. Ya es hora de ser sinceros. Es fundamental gastar mejor.

Desde luego que se necesitan reformas institucionales que conecten el crecimiento económico con el bienestar de la población. Cambios profundos en el funcionamiento de sectores claves como salud, educación, etc. La evidencia empírica muestra que podría actuarse así: un equipo del nuevo gobierno orientado a la coyuntura diaria, apoyando la reactivación y la contención de los contagios. Otro, encargado de las reformas, que supuestamente ya debería estar trabajando antes de las elecciones. Así logramos enfrentar el corto y el largo plazo. De lo contrario, en poco tiempo, cuando la pandemia haya pasado, no habremos avanzado nada.

Nada de esto sirve si no saben cómo implementarlo. Importa el qué hacer y cómo hacerlo. Y quienes se encargarán de toda esta monumental tarea son personas que asumirán distintos cargos.

Insisto en la misma pregunta de hace algunas semanas: que cada candidata/o nos diga a los electores quiénes serían sus ministros o ministras de Educación, Salud, Economía e Interior, aparte del primer/a ministro/a. En un país sin instituciones sólidas solo queda saber los nombres de las personas.