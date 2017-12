Los ejes políticos de 2018

Algunos ejes que guiarán nuestra política el próximo año:

1. Los efectos del indulto a Fujimori. La sensación generalizada de una negociación para otorgarlo a cambio de la no vacancia acentúa la fragilidad institucional, sumando opositores manifiestos y aliados todavía inciertos al presidente. Los meses dirán si se logró fracturar al fujimorismo parlamentario.

2. Kuczynski debe recomponer su gabinete con visión de los 42 meses que le restan, reconociendo su poca efectividad y dificultad para convocar. El cargo de ministro de Estado es, por definición, político. No será fácil reemplazar al buen ministro del Interior, Carlos Basombrío.

3. Dinámica del Congreso. Dudas sobre la composición de Fuerza Popular, Apra (Del Castillo vs. Mulder), Acción Popular (Lescano vs. García Belaunde), la izquierda (Glave vs. Arana) y las renuncias en PPK (De Belaunde y Zeballos) reflejan el ambiente de confrontación.

4. Las elecciones regionales y municipales de octubre marcarán la agenda en cientos de provincias. El proceso tendrá dos etapas divididas por el Mundial de Fútbol. Hasta junio se verán las definiciones de candidaturas, “vehículos electorales” y alianzas. La campaña proselitista y electoral tomará fuerza desde julio.

5. La “reconstrucción con cambios” será clave para autoridades del norte, así como para el Gobierno Central, con opositores y ciudadanía pendientes. Proyectada mejora económica y precios que mantendrían los metales de exportación serían fundamentales para financiar inversiones sin aumentar el déficit fiscal.

6. Lava Jato Perú sumará denuncias, juicios, prisiones y titulares con políticos y empresarios entre fiscales y jueces. La institucionalidad pasará por priorizar garantías procesales e investigar a todos los sospechosos, sin ceder al populismo ni a presiones de poderosos.

Les deseo un buen 2018, apreciados lectores. Por una mejor democracia.