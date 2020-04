Están todos advertidos, acá nadie puede tener más denuncias que yo, así que tomen nota de lo siguiente:

1) El congresista debe tener más de una facultad con dificultad, no puede tener todas sus facultades, se requiere que incurra en falta, sin importarle su representación.

2) Debe pensar en su interés propio y personal, y no tener un compromiso de honestidad y buenos valores.

3) No debe conocer en su totalidad la Constitución, eso hará darle un mejor trato al colega. 4) El congresista no debe ser probo a fin de no generar confianza y credibilidad con la ciudadanía. En líneas generales, en mi comisión el congresista no será sancionado ni suspendido. En esta comisión nos casamos con todos, acá no hay compadres, hay hermanos. ¡Mucho cuidado! Los puedo descubrir haciendo cosas buenas.