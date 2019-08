La educación les importa un rábano

¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que Fuerza Popular anuncie que la designación de Tamar Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso ha sido una broma?

Haber puesto a una persona como Arimborgo en la presidencia de esa comisión estratégica para el país es una irresponsabilidad. Es una provocación innecesaria colocar ahí a alguien que, además de haber demostrado con sus intervenciones incapacidad y altanería, cree que “si hay crímenes de odio, tal vez hay crímenes de amor”. Que no ha tenido problemas en asegurar que el “enfoque de género da cáncer y sida” y que ha comparado el Ministerio de Educación con Sodoma y Gomorra. No me sorprendería que se crea en serio el tuit humorístico que dice que “un coito de 2 minutos es más que suficiente para que el marido insemine a su esposa, pues a partir de ahí todo es vicio, perversión y socialismo”. Seguro por eso se opone a que los jóvenes tengan sexo seguro e informado.

Colocar a la congresista Arimborgo a la cabeza de la Comisión de Educación es lo mismo que decir que la educación del Perú les importa un centavo. Es una declaración de guerra y es la forma en la que el fujimorismo está respondiendo a su precariedad, instalando una trinchera para el enfrentamiento, pero con el agravante de poner a la educación en la línea de fuego.

Si de verdad el fujimorismo no tenía a nadie más calificado para el cargo, debieron renunciar a la presidencia de esa comisión. Pero la verdad es que o el objetivo de la comisión los tiene sin cuidado o han privilegiado sus alianzas con lo más conservador del evangelismo. Esta es una muestra más de que el fujimorismo no tiene ninguna disposición para construir una agenda de consenso a 2021. ¿Cómo no querer que se vayan todos de una vez?