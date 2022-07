Por Eduardo Wichtel:

Una de las frases más conocidas y terribles del siglo XX se refiere a las consecuencias de la indiferencia y falta de reacción de la población ante los avances del nazismo.

Vale la pena recordarla:

“Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”.

Martin Niemöller 1945, (pastor protestante, 1892-1984).

Vivimos tiempos de gran incertidumbre y desafíos.

Vemos todos los días cómo Perú empeora en todos sus indicadores. Peor aún, asistimos todos los días a nuevos escándalos, actos de corrupción, impunidad, desgobierno, copamiento de las instituciones del Estado por parte de individuos no calificados y de dudosa idoneidad, y falta de incentivos para la producción y desarrollo.

Parecería ser que los únicos que alzan su voz de protesta son los mismos políticos de siempre, con sus agendas e intereses personales predefinidos y escasa credibilidad.

¿Dónde están las fuerzas vivas del país? ¿Cómo se explica que los estudiantes asistan insensibles a la degradación del futuro de la educación? ¿Cómo es posible que los empresarios se quejen en privado y no alcen significativamente sus voces y tomen acciones para impedir tanto daño? ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas, que derramaron tanta sangre combatiendo el terrorismo destructor, asistan inmutables a cómo algunos de esos personajes celebran su actual poder? ¿Cómo es posible que los campesinos asistan pasivamente a la destrucción de su futuro, que los pequeños comerciantes vean caer sus ventas, ahorros y posibilidades de progreso?

Parecería ser que estamos como en el cuento de la ranita que se va acomodando en una olla con agua con el fuego encendido… y se va acostumbrando al creciente calor… hasta que con el calor se muere.

¡Basta!

TODOS tenemos la responsabilidad de velar por nuestro destino. Por nuestros hijos, por nuestras familias, por el futuro del país. Y debemos hacerlo en todos los frentes, en todo momento, activamente. Debemos ser actores de cambio y no más espectadores inactivos mientras se derrumba nuestro futuro.

Niemöller tenía razón. Hay que actuar ahora. Ya. Todos. Desde cada hogar, familia, escuela, empresa. Manteniéndonos alertas y en activa defensa de nuestra democracia y estilo de vida. Impidiendo los avances de la barbarie, que destruye todo lo que tanto nos costó lograr en estas décadas.

¡Salvemos al Perú!

