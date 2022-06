- Sería una desgracia que el congresista Eduardo Salhuana (APP) sea elegido presidente del Congreso en julio. Salhuana es ahora un oficialista asolapado, que antes fue diputado por Izquierda Unida y Renacimiento Andino, además de ministro toledista. Incluso se ha denunciado que ha tenido varios contactos con el exministro Silva. ¿Un tipo así podría ser presidente si sale el semianalfabeto?

- La jueza Susana Castañeda no debería ser ascendida ahora a vocal suprema, dado que de su accionar profesional se deduce que imparte justicia con criterios políticos (caviarona, populista judicial y políticamente correcta). Y eso se aprecia claramente en dos ocasiones en que su voto fue dirimente. Uno fue el caso ‘Baguazo’, donde por ella se decidió que no hubiera ningún responsable entre los nativos por el bloqueo y las muertes de los policías. La segunda ocasión fue cuando votó a favor de que la prisión de Keiko (injusta, porque allí no hay lavado de activos) se reduzca a 18 meses cuando lo que se le había preguntado es si debería ser liberada o cumplir 36 meses. Ahora, me imagino que todo eso abonara más bien para que la asciendan, dada la opresión caviar que vivimos dentro del aparato de justicia. Es más, lo peor que puede hacer uno es señalar los defectos de un juez frente a los suyos, porque estos tienden a reaccionar con una nefasta lógica gremialista. Hace años publiqué los e-mails donde César San Martín (CSM) consultaba cómo orientar su sentencia condenatoria contra Fujimori con abogados españoles (antes del juicio) y esa tremenda salvajada legal más bien fue tomada como una virtud por sus colegas y CSM fue ratificado. Claro, la chilla hubiera sido horrenda si un juez hubiera consultado ANTES con abogados españoles cómo condenar a García Sayán o Sagasti por cualquier tema.

PD: Botaron a la exministra castillista-mendocista Anahí Durand de asesora en PCM. Ella prefirió ese cargo que renunciar a JP. ¡Perdió soga y cabra! ¡Jua, jua, jua!