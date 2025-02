Edmundo González y su gira: solidaridad democrática y esperanza

La gira de Edmundo González por Latinoamérica es significativa para la causa democrática de su país. Ha sido fundamental para contrarrestar la parafernalia del chavismo en la que Nicolás Maduro se juramentó como presidente de Venezuela, pese al fraude electoral denunciado por la oposición, la comunidad internacional y los organismos internacionales. Aunque hay desgaste, pesimismo, crítica y desconfianza de que esto realmente pueda servir para sacar del poder a un régimen que arrebató las elecciones, la lucha por su democracia tiene que seguir y necesita aliento, esperanzas y solidaridad. Creo que es importante reconocer la ventaja de que un diplomático experimentado esté fuera de Venezuela, recorriendo la región para sensibilizar sobre su país y gestionar apoyos concretos. Es eso, o quedarse con los brazos cruzados.

Recordemos que estos regímenes utilizan la democracia y luego destruyen sus bases hasta el punto que se hace casi imposible para sus ciudadanos recurrir a los propios mecanismos democráticos para defenderse porque tienen al frente una dictadura violadora de derechos humanos que usa el miedo de forma siniestra a la vista de todos los gobiernos del mundo, y con el apoyo de algunos incluso. Las dictaduras son expertas y muy astutas desgastando la moral, exacerbando las desilusiones, poniendo a unos contra otros, y acusando los errores y las debilidades de la oposición para que en la ciudadanía haya una reacción de intolerancia y sospecha hacia sus líderes.

Que la farsa de la investidura de Maduro quede deslucida por esta gira de Edmundo González no es un hecho menor. Y que además instituciones relevantes le otorguen reconocimiento y condecoraciones, tampoco lo es. En el Perú lo han hecho el Ejecutivo, el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima, aunque quizás lo más trascendental haya sido el reconocimiento multitudinario de sus compatriotas que se congregaron en la plaza San Martín para escucharlo, acompañarlo, y avivar juntos la chispa de la esperanza tan necesaria para que su lucha continúe. Que esto haya ocurrido en una plaza de un país hermano resalta la vigencia y el impacto de la causa venezolana en el contexto político peruano y latinoamericano.

Estuve allí, en el masivo balconazo de Edmundo González, y pude observar que la gente irradiaba ilusión y optimismo con su mensaje: “Nuestra misión es clara: recuperar la democracia, devolver la dignidad y asegurar que ningún venezolano tenga que irse jamás… Ustedes son la prueba de que Venezuela merece y tendrá un cambio real… ¡Viva Venezuela libre! Pronto nos iremos todos a casa”. En uno de los países con el mayor número de migrantes venezolanos, y él mismo siendo un exiliado, sus palabras resonaron con una fuerza inspiradora. De inmediato el público estalló en ovaciones que reflejaron su anhelo de un país libre: “Libertad, libertad, libertad”, coreaban. Durante esta gira podías también apreciar en sus redes sociales a la lideresa de la oposición, María Corina Machado, motivando y agradeciendo, y mostrando un liderazgo compartido.

Al ser un régimen que ha sumido a su pueblo en una crisis humanitaria, política y económica por muchos años, la lucha por la democracia de Venezuela no va a ser corta, y va a necesitar de la solidaridad democrática de la región. Las acciones concretas para sancionar política, económica e internacionalmente a Maduro no se lograrán de la noche a la mañana, ni de brazos cruzados, ni con desesperanza. Por ello, la visita del presidente elegido por los venezolanos, aunque no lo quieran ver críticos pesimistas, sí sirve para recuperar la moral, forjar solidaridad y renovar la esperanza, porque no se puede recuperar una democracia solos y desmoralizados.