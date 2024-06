Palacio de Gobierno ha rebotado con bombos y platillos la noticia del crecimiento de la economía peruana en abril: nada menos que 5.28%. Un hito ciertamente, en la desalentadora sucesión de cifras pobres, nulas o negativas de las que viene el país.

No obstante, esto ha llevado a que, por ejemplo, el afanoso ministro de Trabajo, Daniel Maurate, adelante que si el PBI sigue esa senda en el segundo semestre hasta se podría incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Como diría el finado Gordo Casaretto: ‘mo-omentito, señores...’.

Tal cual se ha informado en Perú21, el resultado se explica por factores heterogéneos, entre ellos, que hubo dos días laborables más frente abril del año pasado, cuando, además, se celebró la Semana Santa. Estos dos días beneficiaron a algunos sectores vinculados a la demanda interna, como construcción, que creció un 7%, y el comercio, que aumentó un 3%.

Se olvida, sin embargo, que ese promedio no oculta que sectores como alojamiento y restaurantes cayeran un 3.5%, y el sector financiero y de seguros, un 2.76%, por mencionar dos rubros preocupantes.

El gerente del Área de Estudios del Banco de Crédito del Perú (BCP), Carlos Prieto, ha señalado con claridad meridiana que no se debe evaluar el desempeño económico solo por los datos mensuales de marzo o abril, sino por el promedio acumulado de enero a abril, que ofrece un mejor panorama. Y si queremos ser más exigentes, de todo el primer semestre, enero a junio, más aún si en marzo ya se tuvo un resultado en rojo.

No se puede hablar entonces de una expansión económica ni mucho menos que este salto positivo pueda mantenerse en los próximos meses, pues no se han implementado reformas económicas significativas que lo hagan sostenible.

Lo que no deben olvidar las autoridades es que si la economía peruana está así de golpeada es por la inestabilidad política (léase: Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público, posibles candidatos presidenciales), como bien ha precisado el Bank of America. “Antes de la pandemia el Perú era un país bastante fuerte que destacaba en el ámbito regional. Ahora diría que… de los 33 países de América Latina y el Caribe con historias de crecimiento que destacan en 2024, el Perú no es uno de ellos”, palabras de Alex Muller, director ejecutivo para la región andina y Centroamérica.

Que el entusiasmo, entonces, no les inunde la azotea a los señores de arriba, que estamos lejos todavía de tener algo para celebrar en nuestra economía.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: