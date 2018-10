Condenable hostigamiento

En una incomprensible decisión, la Comisión de Defensa del Congreso acordó –por unanimidad– citar al fiscal José Domingo Pérez para que explique por qué se refirió a “guerrillas” cuando, en un evento realizado en México, abordó en su discurso la lucha contra el terrorismo en nuestro país. La convocatoria más parece un amedrentamiento ante los avances del fiscal en las investigaciones a los principales partidos políticos por haber recibido –y lavado– dinero sucio de Odebrecht.

El aprista Jorge del Castillo, titular de esa comisión, justificó la citación para que el fiscal brinde “una explicación sobre este tema que linda con la apología del terrorismo”. Pero si uno escucha con atención la manifestación de Pérez, el fiscal sí se refiere a los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) como “grupos subversivos”.

Lo que José Pérez dijo textualmente en su ponencia fue: “Alberto Fujimori dio un golpe de Estado civil en 1992 y tuvo algunos resultados positivos que podemos establecer, como la designación para el nombramiento de jueces y fiscales. También, por qué negarlo, acabó con la guerrilla o guerra civil respecto de los grupos subversivos SL y el MRTA”. No obstante, para los congresistas la sola palabra “guerrilla” es suficiente para interrumpir las labores de un fiscal que ha sabido ponerse al frente del poder político y avanzar sin temor para conocer la verdad sobre los actos de corrupción.

Si para Del Castillo estas expresiones lindan con el delito de apología del terrorismo, entonces cómo podemos calificar las palabras de su líder Alan García siendo –ni más ni menos– presidente de la República, en 1988, sobre Sendero Luminoso. En un cónclave aprista, García les dijo a sus compañeros: “Debemos reconocer cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados. Equivocados o no, criminales o no, el senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística y entrega. Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración porque son, quiérase o no, militantes”. ¿Se indignó Jorge del Castillo por esas palabras de admiración a los terroristas?

Desde este diario hemos condenado y combatido siempre el accionar terrorista, al que no debemos darle ni un centímetro de tregua. Pero en nombre de esa lucha, no podemos permitir que políticos con malas artes y mañas quieran aprovecharse de una frase que no defendemos pero entendemos –al darse un evento internacional en los que se suele usar el término “guerrilla” para los terroristas– para intentar tumbarse a un fiscal corajudo.