Editorial: Despechados o desechados

Las relaciones entre la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) y el Ejecutivo están muy tensas y deterioradas; luego de ventilar sus desplantes internos, hoy parecen un matrimonio a punto de romperse y al que ya no le importa guardar las apariencias.

Un día después de duras expresiones, como las de Guido Lombardi en entrevista con Perú21, de que ya no eran más de gobierno y que al propio presidente Martín Vizcarra no le interesaba mantener una relación, el congresista Gilbert Violeta, quien al principio también expresó su desazón, intentó calmar las aguas y dijo que seguirían siendo bancada oficialista.

Es verdad que los de PpK son un grupo parlamentario que sumó figuras sin lineamientos comunes ni políticas claras en torno a la entonces candidatura de Pedro Pablo Kuczynski; y no hemos sido ajenos a sus divergencias internas desde que asumieron sus cargos (limeños vs. provincianos), las que se agudizaron con los pedidos de vacancia, la renuncia de PPK y la posterior designación de César Villanueva, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), como presidente del Consejo de Ministros.

En el marco de esta historia, hay que recordar frases y gestos de Mercedes Aráoz, congresista y segunda vicepresidenta, quien pocos días antes de la renuncia de Kuczynski, respondió acremente a una pregunta sobre la posibilidad de que Vizcarra asumiera la Presidencia; y el mes pasado, en entrevista con El Comercio, se refiriera al premier Villanueva diciendo que “el vacador no puede ser presidente del Consejo de Ministros” y que “provocó la situación que nos llevó a la crisis”.

Aunque los fraccionamientos y tensiones no son privilegio de esa bancada –basta ver lo ocurrido con Fuerza Popular y los hermanos Fujimori–, la situación no deja de ser preocupante considerando la percepción de debilidad del Gobierno y la baja de su aprobación, donde estos líos internos no suman, sino todo lo contrario.

¿En quiénes se apoya el Gobierno, con quiénes se reúne, a quiénes explica sus iniciativas y propuestas antes de ir a debate en el Parlamento? En aras de la transparencia y la gobernabilidad, sería bueno que lo explicara. No por gusto el congresista Lombardi también señaló con total firmeza que el Gobierno podría verse obligado a reconocer que su bancada real es Fuerza Popular.