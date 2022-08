El presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales y gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, le contó a Perú21 que 17 gobernadores regionales coincidieron en solicitar el adelanto de elecciones generales como única vía para dar solución a la crisis política que agobia a todos los peruanos.

El mismo sentimiento mayoritario se refleja en las encuestas. Según un estudio de Ipsos, el 65% estaría a favor de esta opción. Y no son pocos los analistas o políticos experimentados que participan de la idea. En el Congreso, incluso, ya se abren camino iniciativas legislativas que apuntan en el mismo sentido.

Sorprende, sin embargo, que el tema no esté en la lista de prioridades de la Comisión de Constitución, que en adelante será presidida por el fujimorista Nano Guerra García. El mensaje que están dando al país es que en el hemiciclo de la plaza Bolívar no están tan dispuestos a renunciar a sus privilegios, como si ellos mismos no fuesen también parte del problema.

A los congresistas les toca ya anteponer el futuro del país –puesto en grave riesgo por un Ejecutivo errático y plagado de delincuentes– a sus objetivos particulares. El Perú afronta una coyuntura política y económica de desgobierno total, amenazada por desbordes de violencia y caos social. La sola constatación de esa realidad debería ser motivo de reflexión para tanto padre de la patria que, desde el arribo a su curul, poco y nada ha hecho por neutralizar o minimizar daños, o, por último, reconducir completamente la situación.

Lo cierto es que con leyes y proyectos tan en contra de los intereses nacionales como los retiros de las AFP, el sabotaje a la reforma de la administración pública, las ventajas otorgadas a los transportistas informales o la malhadada defensa del ilícito negocio de las universidades bamba (léase, contrarreforma universitaria), el Congreso no ha hecho más que favorecer la anarquía en las pistas y la ruina de la economía y la educación. Y con ello, desde luego, han seguido minando la credibilidad de la institución parlamentaria, de por sí bastante menoscabada entre la ciudadanía.

Pero cuidado, no vaya a ser que, por esperar a que caiga solamente el inquilino precario de Palacio de Gobierno, terminen ellos mismos siendo víctimas de un manotazo autoritario. Acuérdense de Vizcarra.

