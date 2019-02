Cobrar sin preguntar

Ayer lunes se supo que Marcos de Queiroz Grillo, el hombre al mando de los recursos de la así llamada ‘Caja 2’ de Odebrecht, interrogado en Curitiba por los fiscales del equipo especial Lava Jato, reconoció que el contrato por la conferencia que dio en Sao Paulo el ex presidente Alan García Pérez fue “ficticio”.

Sostuvo que a pedido de Jorge Barata, ex representante de la empresa en el Perú, simuló un contrato de 100,000 dólares en el que, desde luego, no figuraba el nombre de Odebrecht.

El ex jefe de Estado García respondió de inmediato diciendo que no es parte de la “canasta de presidentes corruptos y ladrones”… que él se limitó a participar en el evento, por lo cual recibió sus honorarios, cumplió con los impuestos correspondientes y que no le compete el modo en que la empresa que supuestamente lo contrató, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIES), “estructuraba” su pago. Y, cual es su costumbre, aplicando el apotegma futbolero de que la mejor defensa es el ataque, se sacudió del tema lanzando sibilinas acusaciones al Gobierno, los fiscales, la prensa y demás adversarios.

Aparte de alegar que desconocía la procedencia del dinero con que le pagaron –cosa más que inusual tratándose de un ex presidente de la República–, no es la primera vez que Alan García recurre al fuego graneado para sortear cuestionamientos o denuncias que involucran a su gobierno, cuando de lo que en realidad se trata es de aclarar las dudas razonables que se van acumulando en su contra.

Los reiterados intentos por deslegitimar a los investigadores –sean de la prensa o la Fiscalía– no impedirán la consolidación de evidencia documentada, que es lo que viene ocurriendo hasta ahora. Cuando llegue el día, en su agenda personal ya no le quedarán muchos teléfonos de embajadas que se interesen en contestar su llamada.