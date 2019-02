¿La economía del Perú será mejor en 2019?

Nuestra economía creció 3.9% en 2018, significamos 0.3% del PBI mundial y dependemos del entorno global. Somos un país expuesto a los precios del oro, cobre, plata, zinc, y somos sensibles a la política local e internacional. El país necesita “voltear” la página de la corrupción para enfocarse en el crecimiento económico y la competitividad. Esto no significa olvidar, sino dar espacio en la agenda a otros objetivos importantes.

En 2018 se cumplieron 20 años de crecimiento; exportamos US$47,709 mllns. vs. 7,000 mllns. en 2000. Las cifras macro lucen bien pero nuestro potencial de crecimiento es cercano a 6-7%. El crecimiento de 2019 se parecería al de 2018. Con menos turbulencia política y un entorno global más estable se podría superar el 4% proyectado. Perú no controla el entorno mundial, pero sí la inversión pública (ojo, nuevos gobernadores) y el clima de negocios para incentivar la inversión privada. La inversión en Quellaveco, Mina Justa, Toromocho, Metro de Lima, aeropuerto Jorge Chávez, Panamericanos, reconstrucción, podrían sentirse este año. Los riesgos de la guerra comercial parecen disiparse; la tasa de interés de la FED no subiría tan rápido; preocupan aún el Brexit y el crecimiento de China. Analistas descartan una recesión global en 2019, pese al crecimiento más pausado.

La turbulencia política peruana de 2018 es “progreso”, dicen algunos, pero crecer por debajo del potencial no es lo óptimo. El 2019 parecería mostrar mayor estabilidad política, con un Congreso desprestigiado más propenso a colaborar con Vizcarra, empoderado y capaz de usar capital político para reformas e impulsar proyectos atrasados y pendientes. El caso Lava Jato, reactivado por el acuerdo de colaboración con Odebrecht, podría enturbiar el escenario local.