Economía y desarrollo

La participación del Perú en el Mundial debería dejarnos la certeza de que cuando queremos lograr algo, nuestra pasión no tiene límites. Pero mientras éramos noticia en el mundo por nuestro espíritu combativo, en el país morían cientos de niños.

El Perú cuenta con el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, de acuerdo con el cual se han priorizado los distritos de riesgo y las acciones de articulación y coordinaciones con los distintos sectores: Vivienda, Salud, Agricultura, Mujer, Educación y el Midis para lograr la inclusión de intervenciones de reducción del riesgo y la preparación ante las heladas y friaje. En papel suena bien, pero no funciona.

Existen ciertas características que aumentan la vulnerabilidad de las personas en heladas y friajes, como la pobreza, la afectación a la salud, la desnutrición y anemia, así como la calidad de las viviendas, el acceso a información y a un centro de salud con capacidad para atenderlos. Estas poblaciones vulnerables deben ser protegidas por el Estado. Tenemos mapas que identifican las zonas de frecuencia de heladas desde 1984 y de temperaturas mínimas desde 1981. Las zonas de mayor riesgo están en Cusco, Arequipa y Puno en la sierra y Madre de Dios en la selva.

Como vemos, el Perú no es nuevo a las heladas y el friaje, y cada año cientos de niños y adultos mayores mueren, pero no por el frío, sino por complicaciones pulmonares causadas por infecciones respiratorias comunes desencadenadas por el frío, como la neumonía. ¿Sabía que la neumonía no es causada por el frío sino por la pobreza y la desnutrición? Hoy la desnutrición crónica afecta al 25% de niños menores de cinco años y la anemia, al 53%, lo que les impide formar células de defensa y anticuerpos.

En lo que va del año, 102 niños menores de cinco y 484 adultos mayores de 60 murieron por neumonía. Para evitar la neumonía, el Minsa inició una campaña de vacunación contra el neumococo, cuyo avance hasta junio era de 52.7% (niños); y contra la influenza, cuyo avance es de 52.6% en niños, y en mayores de 60 años, 32.6%.

La única forma de acabar con las muertes durante las heladas es fomentando una política de Estado de desarrollo social y económico para las zonas vulnerables, con infraestructura, servicios de nutrición y salud, y viviendas que aguanten en el frío. Necesitamos sacarlos de la pobreza. Ya a estas alturas deberíamos habernos dado cuenta de que la colecta anual de frazadas no ayuda. Exijámosle al Estado rendir cuentas.