Hace unos años fui invitado a uno de los eventos más importantes del vino en el mundo, la entrega de los World´s Best Vineyard, que se realizó en Mendoza, Argentina. Todos visitamos diferentes bodegas entre las cuales se encontraba la de los hermanos Héctor y Pablo Durigutti. Coincidencias de la vida, en la versión 2024 ha sido galardonada con la posición 10 en todo en mundo.

MIRA: Miguel Torres Andica Cabernet Sauvignon

Pero me gustaría que entiendan primero que The World’s Best Vineyards es una lista anual que destaca los mejores destinos vitivinícolas del mundo. La lista se crea después de contar y recopilar las nominaciones de más de 500 expertos en vinos, viajes y enoturismo de todo el mundo.

Los Durigutti tienen una visión muy clara de lo que deben transmitir sus vinos, basados en el profundo conocimiento enológico, con una filosofía que va por el lado agroecológico sustentable, buscando la biodiversidad y la preservación del patrimonio vitivinícola. En 2002 empiezan su proyecto familiar en la zona de Las Compuertas en Luján de Cuyo

Durigutti Familia es un vino ensamblado con 85% Malbec de Lulunta y la Consulta, 5% Cabernet Franc de Altamira, 3% Petit Verdot de Vistaflores, 3% Cabernet Sauvignon de Gualtallary, 2% Syrah de Agrelo, 2% Bonarda de Agrelo.

Vista: Morado intenso y vivo.

Olfato: Arándanos, ciruelas y cerezas junto a recuerdos mentolados, rosas y con notas de frutos secos.

Gusto: Vino complejo, intenso, con gran balance y una marcada acidez.

Reconocimientos: 93 puntos James Suckling

Precio: S/200

Pedidos: www.bodegamarytierra.com.pe

Instagram: Sommelier Giovanni Bisso

-Crianza en fudres de roble francés por 24 meses.

-La fermentación alcohólica se realizó con levaduras indígenas durante 18 días.

-La cosecha de la uva es manual en cajas de 18 kilos.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: