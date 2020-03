Cada día es más evidente que el virus puede terminar viajando por cada rincón del país contagiando a todos sin distinción, pero también que las medidas para evitar que esto ocurra no afectan a todos por igual.

Estar en un confinamiento tranquilo para esquivar la enfermedad es un privilegio. Quiere decir que tienes un lugar adecuado, amplio y ventilado para encerrarte un mes mientras el sol quema afuera. Es muy distinto recluirse apretujado con siete en un lugar pequeño donde no hay espacio ni para respirar que estarlo en un departamento con varios cuartos y un patio o terraza para hacer lo que quieras en ella. Si hay niños es todavía más complicado.

Lavarse las manos a cada rato también es un privilegio. Quiere decir que tienes acceso a saneamiento y puedes abrir el caño cuando quieras. Si has logrado mantener tu trabajo o tus ingresos, la situación es bastante más llevadera. Dormir tranquilo porque no tienes que preocuparte en cómo pagarás las cuentas el siguiente mes o la siguiente semana es un verdadero lujo. Según Apoyo, al inicio de la cuarentena 25% de peruanos que viven en ciudades perdieron su trabajo y 35% no tenía dinero para comprar comida, lo que espero esté cambiado con el bono estatal. No ser parte de ese grupo es un privilegio.

Pero vamos más allá: la incertidumbre y el miedo que este virus ha traído es la normalidad de cientos de miles siempre. En la tragedia hay un aprendizaje. Esta debacle está revelando las diferencias en una sociedad muy desigual, pero que por primera vez agradecerá que los que están del lado más cómodo aprovechen responsablemente sus privilegios y se queden en casa, ayudando, mientras toda la asistencia posible va donde realmente se necesita. Definitivamente esta situación no es igual para todos.