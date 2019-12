Haber seguido con atención durante los últimos meses el proceso para la aprobación del impeachment a Trump ha sido muy revelador, pues evidencia el amateurismo al que nos hemos acostumbrado en el Perú. Hemos olvidado la función pedagógica que tiene la representación política. Ha sido aleccionador ver cómo se armó el caso, se construyeron los argumentos y se defendieron posiciones, respetando las formas, pero sin dejar de lado la tensión que el ejercicio del poder conlleva. Una diferencia enorme con lo que vimos cuando la oposición local puso a PPK en jaque.

Si bien una vacancia presidencial no es lo mismo que un impeachment, el objetivo de ambos procesos es el mismo: lograr que un presidente deje el cargo. Ambos son una suerte de juicio realizado por el Parlamento donde lo que cuenta, en el fondo, es si hay votos suficientes o no para lograrlo. No es un proceso penal, sino político. Por eso es muy poco probable que el impeachment contra Trump termine con su salida del gobierno. Lo aprobado es recién el final del primer capítulo. Ahora el impeachment votado en la Cámara Baja pasará al Senado, donde habrá audiencias y una votación final. Ahí Trump tiene mayoría, así que todo está más o menos dicho. Lo mismo ocurrió con Bill Clinton por el sonado caso Lewinsky.

De ahí que el objetivo aparente del Partido Demócrata es, por un lado, que sus congresistas no defrauden a sus lectores que han estado a la espera de esta reacción y, por el otro, mover las agujas de la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2020, donde Trump intentará la reelección. El primer objetivo parece que se ha cumplido, pero el segundo no. Según encuestas publicadas, esto no ha afectado ni la aprobación ni la carrera a la reelección de Trump. Vamos a ver si valió la pena apretar este botón.