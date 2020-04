Hello, my name is Donald Tramposo.

Como dueño del mundo antes de la pandemia, porque por el momento lo es China -pero ya van a caer, ni Jackie Chan podrá defenderlos-, voy a sacar a Thor para acabarlos. Con su martillo bajamos la curva, y si no, nuestro Capitán América con su escudo protegerá a los EE.UU. Nunca habíamos cerrado el parque de la rata Mickey Mouse, Disney es una ciudad fantasma y los muñecos ya más parecen The Walking Dead. Mis yankis no pueden comer sus ricas comidas chatarra, hamburguesas y hot dog. En las calles de Norteamérica, NY no vende nada, Miami está sin juergas, Hollywood no produce películas y está pasando repeticiones mismo Panamericana TV con su “Risas y salsa” de los 90. ¡Oh, my gato!