El dólar inició la semana en S/3.887, registrando una caída del 2.27% respecto a la cotización del último viernes, según información del Banco Central de Reserva (BCR).

Pese a que el ente emisor no intervino durante la sesión con la venta de la moneda norteamericana, la divisa dejó la barrera de los S/3.90 ante una evidente apreciación de la moneda peruana.

¿Por qué se apreció el sol? El exministro de Economía, Carlos Oliva, explicó que el resultado de ayer fue consecuencia del llamado de Pedro Castillo a Julio Velarde, presidente del BCR, para que se mantenga en su puesto.

“Ese mensaje hace que el mercado se sienta más tranquilo por la credibilidad que brinda Velarde desde hace mucho tiempo”, detalló.

Asimismo, indicó que la posibilidad de que se quede el actual titular del Banco Central también brinda “una esperanza” de que en un gobierno de Pedro Castillo “se estén orientando más al centro que a uno de extrema izquierda”.

“El profesor Castillo no ha obtenido el 70% u 80% en primera vuelta, si hubiese sido así entenderíamos que aplique su plan de gobierno inicial, así que no puede dejar de lado a quienes no votaron por él”, señaló.

Bursátil

Por otro lado, la Bolsa de Valores (BVL) cerró con siete de sus 14 indicadores al alza, cinco a la baja y dos sin variación. El Índice General de la plaza limeña subió 0.04%.

Datos

-Julio Velarde ocupa la presidencia del Banco Central de Reserva desde el año 2006, es decir, desde el segundo gobierno de Alan García.

-El economista fue galardonado como el Banquero Central de las Américas del Año 2020 por la revista internacional The Banker, que pertenece al grupo editorial Financial Times.

-El billete verde acumula un avance de 7.41% en lo que va del año.