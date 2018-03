Niños bien nutridos

El desarrollo cognitivo y la talla de los niños es un tema que interesa bastante a los padres de familia. Los primeros años de vida del niño deben estar bien nutridos, ya que de esa manera, además, logran aprender y retener mucho del conocimiento que se les enseña en los colegios. Es así que debemos buscar que los alimentos de alto índice glicémico, así como artificiales, no estén dentro del día a día. Es muy difícil que llegue el fin de semana y un niño vaya a un cumpleaños y nosotros, como padres, no los llevemos o neguemos el consumo de alguna golosina, es súper difícil. Lo que sí es necesario es organizarles una agenda que sea capaz de mantener orden no solo en sus actividades escolares, deportivas, sino, además, nutricionales. Las golosinas, azúcares, chocolates, helados, postres y gaseosas no solo carecen de valor nutricional, sino, además, generan pérdida del apetito del niño y a la vez adicción, que pueden alterar el comportamiento y estado del ánimo de los menores. Es así que no es recomendable, por lo menos, en días de semana. El desayuno a base de granos, avena y fruta es esencial. Asimismo, recomiendo algún complemento nutricional calórico y proteico en aquellos que tengan talla corta o peso por debajo del percentil. Las loncheras de pan integral con huevo, atún y pollo también funcionan para que las proteínas no solo estén presentes en los clásicos almuerzos y cenas. Estas últimas, además, con carbohidratos de índice glicémico intermedio como la papa, camote, choclo o menestras.

Resulta fácil recomendarlo, pero a veces en la práctica difícil. Amor y paciencia para quienes leen esta columna para sacar adelante niños fuertes e inteligentes. También no olvidarnos de promover la práctica de actividad física, ya que es un estimulante natural para generar mayor talla y disciplinarlos. Recibo sus comentarios al doctor@drjeanpaulosores.com.