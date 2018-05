Medicina sin receta

Ya es familiar que en nuestro país los medicamentos sean expedidos sin receta médica firmada y prescrita por un profesional colegiado. Muchos dirán: ¿para una cefalea o dolor de cabeza, tengo que ir al médico? ¿Por una gastritis con reflujo debo acudir al médico? Recuerdo el caso de un emprendedor o curioso de la medicina que, a través de una llamada telefónica, recomendó un antiinflamatorio a un amigo con quien practicaba deporte que tenía dolor de hombro con irradiación a la mandíbula. La llamada fue a las 5 p.m. un sábado, nunca más el curioso supo más de su amigo, ya que en este caso, un hombre con sobrepeso, stress y sedentarismo puede padecer un infarto en su domicilio y nunca más levantarse y eso fue lo que sucedió. Por otro lado, es cierto que no hay una cantidad suficiente de médicos ni especialistas en el Perú y eso limita el acceso a la salud a todos, pero debemos ser conscientes de que existen medicamentos tales como hipnóticos, analgésicos potentes, antidepresivos, hormonas, entre otros, que deben ser indicados por un especialista. Ninguna farmacia ni curioso por la medicina tiene la capacidad de recomendar a ningún tercero este tipo de medicinas, quizás ellos se pueden automedicar y perjudicar su salud, pero no la de los demás. Las autoridades han iniciado distintas campañas para poder eliminar las irregularidades a nivel de los laboratorios que manejan y venden distintos medicamentos y que no se preocupan en saber si estas son prescritas por médicos o se venden de una manera informal a través de farmacias o las mismas redes sociales en donde encontramos hasta con entrega a domicilio de medicinas restringidas. La cadena desde la producción del medicamento hasta el consumo bajo receta médica por el paciente debe ser controlada y fiscalizada para que no existan daños a nivel de la salud ni desorden relacionado a los distintos precios que se ofrecen en uno u otro lado que finalmente perjudica a los pacientes.

