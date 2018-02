Por qué la insulina

Las personas, en general, todavía piensan que hay que darle mucha importancia al contenido calórico de los alimentos. Por ejemplo, decimos: ‘Este almuerzo de una taza de arroz integral, pescado y legumbres con palta tiene 550 calorías, así que mejor por qué no cambio este plato por otro de pasta con salsa blanca, tocino y lomo fino que posee similares calorías si nos gusta más’. El punto resaltante es que las calorías nos marcan numéricamente cuánto consumimos al día para llevar un control y eso es bueno. ¿Pero cuál es la diferencia entre ambos platos de comida con relación a su papel como alimentos que pueden o no ayudar a quemar más grasa y bajar de peso a una persona? Esto tiene ver con su capacidad de estimular el páncreas en mucha o poca proporción para producir insulina, esta famosa hormona que ayuda a que ingrese la glucosa (carbohidrato que nos da energía) en las células del cuerpo humano. Es decir, si un alimento puede lograr que el páncreas produzca mucha insulina, tiene la capacidad de mantener a nuestro cuerpo en espera de energía para almacenaje y así nunca pensar en bajar de peso. Ejemplo clásico es el consumo de distintos carbohidratos refinados que logran hiperestimular el páncreas y así producir entre 5 y 10 veces más insulina de lo normal. De esta manera, por ejemplo, en un desayuno el consumo de un pan blanco con mantequilla o un embutido va a lograr que se produzca mucha más insulina, a diferencia si se comiera fruta picada y un huevo duro. Así, las horas que la insulina se encuentra en la sangre no nos dejará quemar grasa. ¡Qué importante dato! Los alimentos de índice glicémico bajo o intermedio (tuna, papaya, pescado, camote, lentejas) nos ayudan a bajar grasa y peso para vernos y sentirnos mejor, a diferencia de aquellos que elevan la insulina (pastas, pan, galletas, dulces, grasa, arroz, entre otros).

Busquemos alimentos de índice glicémico bajo cuando intentemos perder peso y grasa, sobre todo en estos días de verano.

Espero sus comentarios en doctor@drjeanpaulosores.com