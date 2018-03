Tengo bastantes visitas y consultas relacionadas al uso de la hormona del crecimiento, muchas de ellas de padres de familia que cuando ven que sus hijos tienen percentiles por debajo del normal y además notan que sus compañeros de escuela son más altos que ellos, buscan asesorarse médicamente para ganar talla. Siempre como base del tratamiento para ganar centímetros debemos de recomendar la práctica de actividad física en forma continua, además de llevar una alimentación balanceada en la que no deben faltar proteínas, buenos carbohidratos, grasas poliinsaturadas, verduras y frutas, así como en algunos casos el uso de algún suplemento proteínico.

Muchas veces los tratamientos son largos y así el trabajo en equipo con la familia es básico. Los adultos, por otro lado, también usan esta hormona con fines antienvejecimiento, así como también para mejorar la composición corporal en la que lo que se logra es acelerar la quema calórica, bajar el porcentaje de grasa total, incrementar el desarrollo de masa muscular, mejorar la absorción de nutrientes, entre otros beneficios. Lo que debemos de saber es que en ambos casos se debe buscar al médico especialista ya que es necesario realizar una buena historia clínica y perfil de marcadores sanguíneos para descartar cualquier problema en paralelo al tratamiento. La cadena de frío para el transporte de este medicamento debe ser impecable, ya que si esto no fuera así, la potencia de la hormona no sería la adecuada, es necesario mencionar que muchos medicamentos son ofrecidos en los gimnasios a sus usuarios, tales como la hormona del crecimiento, pero son vendidos en condiciones no adecuadas que podrían perjudicar su salud a corto plazo. Las terapias hormonales deben ser manejadas profesionalmente por médicos, ya que no es fácil de conseguir y automedicar, mucho cuidado.

