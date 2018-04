Dolor crónico y marihuana

A lo largo del tiempo, se ha buscado la manera de poder contrarrestar cientos de dolencias musculares, articulares y del sistema nervioso central y periférico. La medicina tibetana busca, a través de hierbas y preparaciones coloidales, desinflamar hasta los dolores de cabeza, así como dolores musculares dispersos y múltiples, como es el caso de la fibromialgia, en la que necesitamos más de 21 puntos de dolor para poder hacer un correcto diagnóstico. Es oportuno decir además que los analgésicos y antiinflamatorios son los medicamentos más vendidos en todo el mundo y muchos de ellos vendidos sin receta médica en nuestro país. Es decir, pueden darle un antiinflamatorio a un paciente con dolor en el pecho y hombro y de esta manera no reconocer un angor pectoris, síntoma previo a un infarto, o también se podría confundir un dolor en el epigastrio producto de una gastritis y medicarlo con un antiinflamatorio y empeorar el dolor, sucede lo mismo con una apendicitis aguda. Soy consciente de la necesidad de médicos y especialistas en todo el Perú, pero también la necesidad de que exista un orden y que las medicinas deban ser prescritas por profesionales de la salud preparados y no cualquier informado por redes sociales o a veces su propia experiencia. En el caso del cannabis medicinal y la ley recién promulgada, debemos crear experiencia en nuestro país al respecto, adaptada a nuestra realidad que es diferente a la de Canadá, EE.UU., Colombia u otro país vecino, aunque nos podremos apoyar de los documentos de trabajos ya realizados. Al respecto, luego de trabajar muchos años en el campo de la medicina regenerativa usando células madre y terapia física, he visto necesario apoyar el tratamiento de mis pacientes con marihuana medicinal para que así ellos tengan la posibilidad de una mejor calidad de vida. Les estaré contando cuándo se llevará acabo la Clínica Cannábica para poder en forma gratuita recibir a aquellos pacientes que quieran pasar consulta médica.

