Lo que eran rumores se confirmó de boca de la misma ministra de Salud: existen diferencias de enfoque entre ella y el titular de Economía en relación a las medidas para afrontar este rebrote/segunda ola de la pandemia.

Recordemos que, en los meses de marzo y abril del año pasado, se produjo un enfrentamiento entre los ministros de Economía y los sectores productivos, y los ministros de Salud y los sectores sociales.

Ganaron los segundos y se produjo una de las mayores paralizaciones de la economía del mundo, el cual no sirvió de mucho para frenar la epidemia porque también fuimos uno de los países con mayor índice de contagio.

Lamentablemente, en ese entonces, la ministra de Economía no quiso ponerse fuerte con su tío el presidente y los sectores económicos pagaron la factura. Al día se dejó de producir mil millones de soles, aproximadamente, que ya no se van a recuperar.

En el sector Salud tienen un enfoque muy parcial del problema. No entienden que este no es solamente un problema sanitario, sino socioeconómico también. No comprenden que el incremento de la pobreza también mata.

Felizmente hoy tenemos como ministro de Economía a un lúcido académico que no está vinculado a ningún sector económico y tiene toda la autoridad moral para no permitir la destrucción de la producción y el empleo.

No es solamente una diferencia semántica entre si estamos viviendo un rebrote o una segunda ola. Se trata de una visión integral y otra parcial que no ha mostrado tener resultados ni capacidad de gestión que se refleja en la ausencia de vacunas cuando otros países de la región ya están inmunizando a sus ciudadanos.

Aprendamos de nuestros errores.