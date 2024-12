Discutible grandeur

El caso de Gisèle Pelicot está dando lugar a titulares un tanto exagerados: que si sentencia histórica; que si un hito judicial; que si el punto de partida de un cambio en las relaciones hombre-mujer; que si ella se ha convertido en un ícono de la lucha por la igualdad… ¡Ni que estuviéramos viviendo los albores de la Revolución francesa!

Por eso la “grandeur” francesa me parece, a propósito del caso, más que discutible.

No es lo anterior lo trascendente. Lo que me llama poderosamente la atención, es decir, lo deleznable del asunto, es que se haya cometido el crimen a lo largo de toda una década y en una población pequeña en la que nadie quiso ver lo que ocurría. No hablo de un lugar recóndito del mundo, hablo de Francia; de la cuna de la declaración de los derechos del ciudadano. Que en ese marco se haya producido un hecho tan execrable, como el protagonizado por Dominique Pelicot, marido de la víctima, y la jauría de hombres que violaron a su esposa, nos debe llevar a reflexionar; a concluir que nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Pero, sea la primera o la última, será un error considerar que la sociedad se pueda dar por reivindicada con esta sentencia.

Si fuera posible, es a la sociedad hipócrita a la primera que habría que juzgar. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿En qué falló el pacto social del que hablaba Rousseau?

Que metan al tipo 20 años a la cárcel me deja indiferente. Es la máxima que prevé la ley. Que a los otros individuos, no cómplices, sino autores, les hayan puesto penas mínimas viene a ser la expresión inconsciente de los remordimientos de una sociedad por su inacción. ¿Cómo va a imponer penas elevadas si ella misma propició su conducta? Aquí hay mucho culpable.