Citados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el martes último coincidieron en el Parlamento tres ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), los defenestrados Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera, así como el suspendido juez supremo César Hinostroza.

La reunión de la subcomisión que preside el fujimorista César Segura fue reservada, a pedido de los citados, pero las escenas que concitaron interés se dieron fuera de la sala de sesiones. A la hora de almuerzo, los tres ex consejeros y el juez Hinostroza se fueron a uno de los comedores del Congreso y compartieron la mesa y el menú. ¡Vaya, como si no pasara nada!

Es que, a pesar de la crisis en el sistema judicial desatada por los escandalosos audios que ellos precisamente protagonizan, para esos personajes no pasa nada: no cometieron irregularidades y no han incurrido en fechoría alguna, tal como lo declararon ayer ante dicha subcomisión.

Los gestos hablan. Son compadres, hermanos o hermanitos, como solían tratarse en sus conversaciones telefónicas, y el juntarse sin vergüenza alguna nos recuerda ese dicho de que Dios los cría y ellos se juntan.

Aunque la sesión fue reservada y, por tanto, sin acceso a la prensa, trascendió que ni Aguila ni Gutiérrez ni Noguera, como tampoco Hinostroza, argumentaron con solidez su ‘inocencia’.

A la sesión también acudió, pero como invitado, el ex consejero Baltazar Morales, el mismo que reveló que en febrero de 2017, en casa de su entonces colega Aguila, se reunió con el congresista fujimorista Héctor Becerril, quien le pidió, en nombre de la bancada y el partido Fuerza Popular, que votara por Julio Gutiérrez para presidente del CNM, pero Morales no lo consideraba idóneo para el cargo, como tampoco a Orlando Velásquez, que resultó elegido. Él reiteró la versión acerca de Becerril, quien, como sabemos, ha sido blindado por la mayoría parlamentaria.

El lunes 17 vence el plazo para que esta subcomisión informe sobre el caso. Hay voces que han advertido un manejo aparentemente sesgado en ese grupo de trabajo que podría favorecer a los denunciados. A estar alertas, pues. No olvidemos que Dios los cría…