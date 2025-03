Dina la impopular versus la caviarada y su escandaloso MP

Me imagino que la paranoia debe estar reinando en Palacio de Gobierno ahora que el 12 de abril está tan cerca, día en que Boluarte deberá convocar a elecciones. Desde ese momento ella se vuelve “derrocable” por el Congreso vía vacancia, pues el Legislativo ya no puede ser disuelto y puede así colocar a uno de los suyos al mando del Ejecutivo hasta el 28 de julio de 2026. Boluarte sabe que es extremadamente impopular y que apenas baje al llano va a sufrir una implacable e inacabable persecución penal por las ONG caviares que controlan al Ministerio Público (MP) y a la Corte IDH. También, ella sabe además que todos estos procesos en donde la caviarada alegue una violación sangrienta a los DD.HH. son eternos o se reabren mil veces. Tampoco ignora que una vez en el llano no tendrá aliados al no tener una base política que la defienda.

Sobre las declaraciones de ayer de Boluarte comentemos algunas cosas: 1) Boluarte es inepta, increíblemente impopular y culpable de muchas pillerías. Y su ministro Santiváñez es indefendible como ella. Pero como los borrachos, los niños y los dementes, ella ha dicho ayer varias verdades incómodas. 2) Es evidente que el MP NO procesa por igual a todos y eso es un escándalo (lo que ella afirmó ayer de los intocables Gorriti, Barreto, Vela y Pérez es la más pura verdad). 3) Es evidente que el MP está controlado por la caviarada y que es su arma política. 4) Es evidente que el MP y la caviarada están tratando de bajarse juntos a Boluarte. 5) Es evidente que existen medios de comunicación que se arrodillaron vergonzosamente ante Vizcarra y sus notorias pillerías y abusos, pero que ahora, en cambio, sí que son muy valientes y monotemáticos con Boluarte, que es mucho más débil que Vizcarra (y encima odiosa para los caviares, que tanto influyen en estos medios). ¿Pronóstico final de esta guerra Boluarte vs. la alianza MP/caviares? Ella terminará perdiendo (posiblemente derrocada pronto). Gorriti y la caviarada son todopoderosos.

