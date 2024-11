¿Dina dormirá tranquila? por Aldo Mariátegui

-A pesar de todos esos aires de despreocupación que irradia públicamente, Dina Boluarte debe estar especialmente inquieta en estos días que ya acabó la burbuja de APEC, no solo por ser tan extremadamente impopular, sino asimismo por la entrada a la clandestinidad de su hermano Nicanor, que además del vínculo sanguíneo era su más estrecho consejero. ¿Dina Boluarte nunca se detendrá a pensar cuál va a ser su suerte inmediata después de que su presidencia acabe? ¿No intuye que la caviarada no va a descansar hasta verla tras las rejas, por más inocente que sea o se sienta? ¿Ignora que las persecuciones caviares en el Perú duran décadas y las causas se reabren permanentemente, más aún si hubo hechos de sangre? ¿No calcula que no tiene la más mínima espalda política y los cuantiosos recursos para defenderse (ser abogado penalista debe constituir una de las profesiones más rentables en el Perú de estos últimos años), que incluso políticos mucho más poderosos que ella no han podido detener la bola demoledora de la “justicia” peruana, que además deben ser de los entes más arbitrarios del planeta? ¿Tendrá Dina Boluarte un Plan B, un asilo, un refugio ya preparado? Como alguna vez le aconsejé desde esta columna a Nadine Heredia cuando mandaba en el país (y no me hizo caso), Dina Boluarte debería por lo menos invertir en el penal de Santa Bárbara para tener una celda bastante cómoda de acabar encarcelada.

-Muy irresponsable Biden de provocar una escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania cuando está a tan poco tiempo de dejar el poder. Hace muy mal en poner al mundo en riesgo nuclear. Me imagino que Rusia debe estar tratando con esta última poderosa ofensiva de ganar la mayor parte de territorio posible antes de la asunción de Trump para negociar. Creo que para todos a estas alturas ya está muy claro que ya es hora de llegar a un arreglo de paz y que se va a tener que aceptar que Moscú definitivamente va a tener ganancias territoriales. Realpolitik, como diría Kissinger.