-Leer las últimas declaraciones de Dina Boluarte refuerza mi impresión de que esta sería peor que Castillo. Castillo es un inimputable, pero no se le nota la mala leche y el resentimiento social de ella. Los caviares están jugando con fuego si creen que su operación política de reemplazar al chotano por una Dina sumisa a ellos les va a salir redonda. Más bien, creo que se quemarían como Keiko con Vizcarra.

-Tres apuntes sobre prensa: 1) ¡Ay, Lúcar no cambia! Nicolás me cae simpático desde que le conocí en Latina (espero que les gane el justo y millonario juicio laboral que hace rato les ha entablado), pero otra vez se pasó de genuflexo en una entrevista al poder, esta vez con Castillo. Ese tuteo confianzudo, esas preguntas que parecían centros al área para que Castillo los agarre de “palomita”, esas lisonjas hiperbólicas (“la vacunación más exitosa del mundo”), ese tour casi romántico por Palacio, ese acompañamiento a dúo en la victimización demagógica (“te atacan por cholo”, “en los doscientos años de república no se hizo nada”, “es que vienes del pueblo”, “eres el humilde maestro”, etc.) o esos ataques disimulados a los críticos del gobierno en las preguntas… ¡Ay, Nico! 2) Me alegro de que América TV haya retirado la demanda por difamación contra el colega Hugo Guerra (justo hoy iba a escribir al respecto). Después de lo lamentablemente sucedido con Christopher Acosta y el político Acuña o la absurda razzia fiscal a la casa de Pedro Salinas, el ambiente no está para que un medio enjuicie a un periodista. 3) Me ha llamado la atención la escasísima cobertura mediática (algo más en lo digital) que ha tenido aquí en España este reciente y tan lamentable derrame de crudo de Repsol frente a Lima (donde ha habido tanta negligencia, seguramente habrá muchas indemnizaciones o transacciones). ¿El Perú importa ya tan poco afuera? ¿Y la preocupación por la ecología es selectiva? ¿Pesará tanto Repsol en la prensa hispana?