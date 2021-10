¡Dina Boluarte es la peor política que he visto! ¡No puede tenerla más fácil para ser presidenta (aspiración última, lo nieguen o no, de todo político)! Tiene solo que reemplazar a un sujeto que más limitado no puede ser, sin partido detrás, absolutamente impopular en Lima (y cada vez más en provincias), sin ningún prestigio en el exterior y al que ni el Congreso, el empresariado, los medios, las FFAA y el dólar pueden ver. Bastaría con que prometiese un gobierno centrista (y no entrase a felonías a lo Vizcarra, que después le serían cobradas como a ese) y pactase un “gabinete congresal” (los congresistas estarían encantados de no solo durar hasta el 2026 sino además de tener carteras.

Especulemos: Chiabra de premier, Anderson al MEF, Flor Pablo o Suzel Paredes a Inclusión, Echáiz o Alva a Justicia, Patty Chirinos o Norma Yarrow a Mujer, Cueto o Williams a Defensa, George Málaga o Aguinaga a Salud, Adriana Tudela o Auristela Obando a Cultura, Jerí o Montoya a Interior, AP en Vivienda y Transporte, Juárez a Trabajo, etc) para que Castillo sea vacado (mil razones hay, pero haber tenido ministros del Movadef basta) y ella ocupase Palacio. Sería la salida menos traumática y más racional para el Perú. Se acabaría con estas polarizaciones e incertidumbres. Y el Ejecutivo y el Legislativo electos perdurarían. Pero Dina no la ve y sigue aferrándose a ser la decorativa segundona de un naufragio.

-PD: Leo la “echada” entrevista de Maria Elena Castillo (La República) a la “ministra” Gisella Ortiz y me pregunto cómo faltaron dos preguntas básicas: 1) ¿Cómo justifica Ud que le hayan nombrado ministra de Cultura sin tener ninguna sapiencia ni experiencia sobre el tema? 2) ¿Me puede explicar cómo así Ud. trabajó -con el congresista Víctor Becerril en el año 2000- y candidateó -con Ricardo Flores en el 2001- con el fujimorismo tras el asesinato de su hermano en 1992?

