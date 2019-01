¿Por qué es difícil proyectar en economía?

Nadie sabe con precisión qué pasará en el futuro, aunque todos quisiéramos saberlo. En economía se proyecta, no se adivina. Un ejemplo: el precio del dólar, ¿subirá o bajará? Los analistas hacen un ejercicio como el que sigue. Primero, determinan cuáles son las principales variables que afectan al precio. Digamos que son los precios de los metales, la tasa de interés de los EE.UU. y la guerra comercial de este país con la y China. Segundo, asumen comportamientos de esas variables para los siguientes meses. Por ejemplo, los precios de los metales subirán, la tasa de interés bajará y seguirá la guerra comercial.

Tercero, señalan algo así: “Si los comportamientos esperados de las principales variables que inciden sobre el precio el dólar actúan como se ha indicado, el tipo de cambio bajará”. Note, estimado lector, que pueden pasar tres cosas: que efectivamente la proyección se cumpla; por otro lado, que no se cumpla porque los precios de los metales no subieron sino bajaron, o porque la guerra comercial no se mantuvo, sino que terminó. Por último, puede que alguna variable, no incluida por el analista, cambió bruscamente y determinó la orientación del precio del dólar; por ejemplo, una mejora repentina de la economía china.

Por muy sofisticados que sean los métodos de proyección, los factores que pueden alterarla son muchos, inclusive algunos serían casi imposibles de imaginar en el momento de la proyección. ¿Esto significa que no debería proyectarse? No, sino que toda proyección debe tomarse con cautela. Es una herramienta útil, pero no infalible. Nos aproxima a la realidad, no es una adivinanza. Los sismólogos tampoco saben cuándo ocurrirá el próximo terremoto, pero no por eso dejan de analizar las variables que podrían determinar el mismo.