Tres puntos y mucho por mejorar

Minuto 94, faltaba uno para el final, saque de meta para Perú, respirábamos tranquilos. De pronto, la imagen nos muestra a un uruguayo mano a mano con Franco. El recurso con el pie del arquero fue notable para salvarnos en la última. “Si no es sufriendo, no vale”, decía Daniel. Así ganó la sub 20 el viernes, con poco en ataque, y sufriendo en defensa.

Los primeros 25’ fueron solo de Uruguay, por intensidad y convicción. Ganaban las divididas y perdíamos rápido la pelota. Perú estaba incómodo. Sin embargo, gracias a un enorme Huerto y la solvencia de Franco en el arco, supimos salir de ese momento sin recibir goles. Hacia el final del primer tiempo, con Távara retrocediendo, recuperamos la pelota y terminamos más en campo rival.

Empezando el complemento ingresó Pacheco y apareció lo mejor de Perú en ataque. El ‘10’ entró con autoridad y permitió balancear el ataque, con López desequilibrando por derecha. Así llegó el penal (que no fue) y un gol oportuno. No habíamos hecho demasiado.

Tras el gol, no retrocedimos, se intentó hasta que nos dejaron. Bilbao y Concha sumaron piernas frescas en el medio. Los últimos 15’ se parecieron a los primeros 25’. Metidos atrás y aguantando.

Uruguay es de los mejores en esta categoría. Va a clasificar. Los tres puntos son valiosos. El equipo tiene que mejorar con la pelota en todas las líneas. Asociarse, tocar y juntarse. Atacar con profundidad por bandas con López y Pacheco. Además, seguramente se sumarán Olivares y Concha para ganar en presencia en ataque. Lo peor sería pensar que siempre vamos a ganar sin tener que jugar bien y ser superiores al rival. Gran inicio, pero para el objetivo, aún falta mucho.