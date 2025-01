“Días D” en Venezuela

-Desde ayer la crisis política venezolana ha entrado en una nueva escalada dada la terquedad del chavismo de negar el triunfo evidente de la oposición y también de su necedad de no negociar una salida que les fuese beneficiosa mientras aún los chavistas tengan la sartén por el mango. O fugar a la mala nomás. En eso Assad fue mucho más astuto: percibió que la crisis siria no daba para más y se largó para ponerse a buen recaudo en Moscú. Assad terminó así mucho mejor que sus “colegas” Gadaffi y Saddam (uno masacrado antes del tiro de gracia y el otro colgado). Los chavistas ya deberían convencerse de que no van a poder aguantar los próximos cuatro años con Trump encima dentro de pocos días y con sus mentores cubanos al borde también del K.O., además de que ya van a quedar totalmente aislados de casi toda la comunidad internacional, su petróleo no impresiona a Trump como a Biden, los rusos tienen demasiados frentes abiertos como para inmiscuirse en Venezuela (saben que van a tener que negociar pronto el fin de la guerra con Ucrania), los chinos andan suficientemente ocupados con su deflación (es más difícil salir de esta que de una inflación. A Japón le ha tomado décadas y EE.UU. lo hizo definitivamente gracias al tremendo gasto de la II Guerra Mundial) e Irán no tiene el músculo ni la tranquilidad para sostenerles (Trump les va a apretar muchísimo las tuercas e Israel ya los puso en la mira). Pero Maduro es un cretino y Diosdado Cabello un gánster, así que seguramente ambos terminarán linchados y colgados patas arriba en una plaza de Caracas, tal como Mussolini en Milán. Y las FF.AA. disueltas, como en Panamá, y sus altos mandos encarcelados.

PD: ¿Pueden creer que el verificador peruano de datos de Meta (FB) era La República? Qué bueno entonces que Meta (FB) haya decidido cerrar ese servicio mundial contra bulos, pues si alguien en Lima destaca por su sesgo (izquierdista en su caso) son precisamente Mohme y su pandilla.