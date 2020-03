“¡Mirian, Maxi, estoy cayendo en las encuestas! ¡La economía ni se mueve! ¡El gabinete es un desastre! ¡Hasta las waripoleras de la prensa se me están volteando! ¡Los caviares ya no son mis aliados! ¡Ya meter más gente presa no funciona! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Otro referéndum, otro cierre de Congreso, otra huevada de esas!”.

“Jefecito, yo acabo de regresar de Canadá. ¡Esas cosas pregúntaselas al Maxi! Yo solo quiero otro viaje de esos como si fuera la presidenta del Perú y otro directorio como el de Electroperú, que la dieta que pagan está simpática. Esta vez quiero ir a una asunción de mando de algún presidente, cualquiera, para yo presidir el séquito presidencial peruano. Es que Mechita solita se sacó de juego, que a ella también le encantaban esos viajes, aunque yo no soy tan fashion como ella. ¡Mándame a la OCDE en lugar de Mechita!”.

“¡Che Martincito, sos un gil cuando te alterás! ¡No seas boludo y oíme, que cortinas de humo abundan en este quilombo de país que gobernás! Mirá, ya tenés esto del coronavirus para chamullar a los grasas. Les decís a los cabecitas negras que no hay laburo ni guita en la cashe por culpa de ese bicho. Otra idea que he carburado es jugar con la pena de muerte para los que violen nenas y pibes. ¡Esa pavada siempre funciona! Si no, jodé al canal ese que se pasó tanto con el caso de la nena asesinada y retirale la licencia con el MTC, armate un lío con eso. ¡Sería bárbaro! ¡Y el Congreso nunca fasha! Picanéalos con algo para que respondan y te hacés la víctima. Mirá que sha en unos meses entramos en periodo electoral y se acaba el circo, nadie se ocupará de vos y pasarás piola. Dejamos al pibe Salvador en la presidencia y nos vamos todos tranquilos a casa, bien cubiertos de revanchas. ¡Coronavirus, pena de muerte y Congreso y sha está!”.