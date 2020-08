¡Aló, Maxi! ¿Qué hago? ¡Se acaban de bajar al cara de vieja! (Recomendación: leer en adelante imitando el acento argentino).

“Ché, no jodás, ¿bolearon al cara de vieja? Ese suicida temperamental desconoce la Realpolitik: va sin aposhhos a la votación, no bota al de Educación como le pidieron a cambio y encima se pone altanero con acomplejados empoderados.

¡Tranquilito, pibe, estate pancho nomás con este quilombo! Permitime carburar alguna pavada... ¡Shha sé! Volá a la TV y decís que se han boleado solo a ese gil por el ministro de Educación. No le defendás, que ese mangante ya no te sirve y shha tiene histérica a la Rosa esa y a otras viudas del periodismo. Vos solo chamullas que estos grasas del Congreso son así de malos contra la educación y que solo vos la defendés. Con ese libreto salvás la cara. ¡No decís nada de la economía ni de la epidemia ni de tus recomendados! Sabelo, así los boludos te mantendrán en 60% de aprobación. ¡Son tan giles! Decile a la mina Miriam que te busque shha otro premier. Que sea otro masshordomo tushho, como el Zebashhos o Vishhanueva, no tan alzados como cara de vieja. ¿Tu ministra esa de la selva que ha estado en todos los partidos?

¿Qué tal sería allí ese Elmer de Arequipa? ¡Esos ignorantes y garcas funcionan fenómeno en provincias! Podrías sondear también al atorrante ese que eructó que mirar pájaros da más dinero que la minería. O a la lunática comunista esa que eructó que a cara de vieja le faltó mencionar la palabra ‘género’. O a uno de esos marcianos de las túnicas, los del pescadito. ¡Esas boludeces funcionan bien en el Perú! ¡Che, vos sí que vivís en una oclocracia peor aun que en mi Argentina! ¡Propone a Oxford que las vacunas contra el COVID se experimenten primero en estos congresistas, después en los mandriles y al final en los humanos!”.

- PD.: Ya solo faltan 356 días para que se largue Vizcarra…