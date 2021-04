Diálogo entre un elector peruano y un fulano del primer mundo

@CamilaBozzo1

Fulano: Desde acá el Perú parece estar afincado en la ingobernabilidad, desplazándose entre disoluciones y vacancias.

Elector: Duele que a puertas del bicentenario nuestra democracia esté conectada a un ventilador, al igual que muchos de mis compatriotas. Crecimos pero no reformamos: no formalizamos, no reestructuramos el sistema de justicia ni el político. Hoy estamos huérfanos de instituciones.

Fulano: Esta elección puede ser un nuevo comienzo, ¿no?

Elector: Nadie convence y por eso seis candidatos se pisan los talones. El protagonista es un populismo desbocado.

Fulano: Cuéntame de los candidatos.

Elector: Hay un señor que dirige un partido ultraconservador. Sus enemigos son la educación con enfoque de género y la agenda de las minorías. Pretende manipularnos con medias verdades y amedrentar a la prensa.

Fulano: ¿Como Trump?

Elector: Sí, y hasta su Fox News local tiene. Hay otro que no tiene una propuesta clara y tiene un talante tan populista que hasta ofrece “desglobalizar al Perú”. Y nos endulza con sus referencias al incanato.

Fulano: ¡Manan! Algo aprendí leyendo a Arguedas (ríe y saca pecho).

Elector: Otra es una de las responsables del abismo en el que estamos. Su partido obstruyó y generó ingobernabilidad por una vendeta.

Fulano: ¿Hay más?

Elector: Otra promete bonos y empleo público pero no explica cómo los financiará, y sigue enfrascada en la dicotomía Estado bueno y empresa mala. Pudo haber abrazado la economía de mercado y liderar una izquierda moderna, como la hay en tu país.

Fulano: ¿Más?

Elector: Sí, uno más. Un reconocido intelectual al que le encanta el follaje retórico pero nunca aterriza en propuestas concretas. Y es asesorado por un peculiar personajillo de la farándula. Ahhh, ya me estaba olvidando del muchacho. De él… qué te puedo decir, se lo van a almorzar.

Fulano: ¿Quién?

Elector: La mismocracia.

Fulano: Votarás nulo, imagino.

Elector: No. Estoy acostumbrada a votar por el mal menor. Pero ¿sabes? Ahora veo una luz, los peruanos están cada vez más vigilantes y podemos bregar porque se alcancen acuerdos para la gobernabilidad. El Perú es un problema pero también una posibilidad, decía Basadre.