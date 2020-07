Lima y Callao amanecen hoy sin que la ciudadanía esté obligada a guardar el aislamiento social obligatorio que dispuso el Gobierno hace 107 días. Se mantendrá el toque de queda, pero la cuarentena ha terminado oficialmente. Comienza pues una etapa de cuarentena focalizada o de aislamiento voluntario en la que, tanto en la capital como en las regiones del país, solo los mayores de 65 años y los niños menores de 14 tendrán que seguir quedándose en casa, por ser grupos de riesgo.

Sin embargo, en siete regiones especialmente críticas y todavía con altas tasas de contagio, como Áncash, Arequipa, Ica, Huánuco, Madre de Dios, Junín y San Martín, se mantendrán las disposiciones de aislamiento social obligatorio.

¿Quiere decir esto que en el resto del país el riesgo ha bajado? ¿Que la amenaza del COVID-19 ha remitido? No, no nos equivoquemos: la amenaza sigue ahí, a la vuelta de la esquina, hoy peor que antes, pues habrá más gente en las calles y, por ende, mayor riesgo de que los contagios se expandan. Sin embargo, los peruanos estamos enfrentando, también, una ola de desempleo y la economía no puede descuidarse más. Tenía que llegar el momento en el que tuviéramos que cuidarnos solos. ¿Nos enseñaron a hacerlo?

Los cuidados, los protocolos, el distanciamiento, las mascarillas continuarán siendo obligatorios: nadie se puede descuidar. Mirémonos en el espejo ajeno de Chile o ahora Colombia, en nuestras manos está evitar los rebrotes que han sufrido en la mayoría de sus ciudades. De nosotros depende que el Estado no se vea obligado a imponer, nuevamente, una cuarentena o más. Cuidémonos solos, cuidemos a nuestras familias como lo hicimos durante el confinamiento. Hagámonos responsables de nosotros mismos.

Lo que viene a partir de hoy es una nueva modalidad de convivencia social a la que los peruanos tendremos que adaptarnos. Si queremos evitar rebrotes y mayores daños en vidas humanas y recursos económicos, observemos rigurosamente las orientaciones del Gobierno, y las que Perú21 le ofrece en esta edición.