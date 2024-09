Día Mundial de la Prevención del Suicidio

“Creo que las personas que han experimentado las mayores tristezas son las que siempre se esfuerzan más en hacer a otros felices, porque ellos saben, en carne propia, lo que es sentirse desolados y abatidos, y no quieren que nadie más se sienta así” (Robin Williams). O sea, si estás sufriendo mucho y se te ha cruzado por la mente la idea de dejar de existir, recuerda que el mundo no será un mejor lugar sin ti.

Es comprensible, si te quieres bajar de este coche llamado existencia, es porque el dolor está siendo excesivo, pero hay algo que debes saber: si te quedas, vas a ayudar a muchísima gente. Hay 700,000 personas que se suicidan al año y la depresión es, hoy por hoy, el mal número UNO del planeta, según la OMS. Es decir, no solamente no estás solo o sola, sino que son demasiadas las personas que, como dice Robin Williams, necesitan de ti, porque solo tú las puedes comprender de verdad.

“The world doesn’t need more successful people, the world desperately needs more peacemakers, healers, storytellers, and lovers of all kind” (Dalai Lama). “El mundo no necesita más gente exitosa, el mundo necesita desesperadamente pacificadores, sanadores, contadores de historias y amantes de todo tipo”. O sea, que ya lo sabes, si conoces a alguien que está pensando que la única salida a su dolor es abandonar este mundo, recuérdale que lo necesitamos, que se necesitan manos, y que su sufrimiento puede encontrar sentido.