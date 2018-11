Detrás del falso golpe de Alan

El ex presidente Alan García es irresponsable cuando en Twitter echa a andar falsos rumores de un golpe. Hoy más bien debería estar preocupado en articular una defensa legal.

Esta semana conoceremos el informe de la Comisión Lava Jato, pero aun cuando este –como se presume– lo exonera de responsabilidad, García deberá comparecer ante la justicia para explicar el uso abusivo de decretos de urgencia durante su segundo gobierno. La forma como diseñó una legalidad ad hoc que le facilitó a Odebrecht la ejecución de obras con el Estado.

La cercanía entre Barata y él echa por tierra que Odebrecht haya sobornado a funcionarios de su administración sin su conocimiento. Especialmente cuando era frecuente que sustituyera a aquellos que se oponían al trato privilegiado que exigió la constructora brasileña y colocara en su lugar a gente de su más absoluta confianza.

Otros se venden, yo no, repite García en cada tuit que publica. La Fiscalía no ha encontrado aún evidencia del cobro directo de una coima. Sin embargo, es imposible negar la estrecha relación que sostuvo con la compañía protagonista del mayor escándalo de corrupción del que tengamos memoria en América Latina. Desde el cargo más alto, en su despacho de Palacio, García decidió que no respetaría el marco legal ni los candados anticorrupción establecidos. Y para muestra un botón: el Metro de Lima.

Una de las explicaciones más absurdas para justificar la falta de expedientes técnicos en los que se sustentara su ejecución la ofreció su ex ministro Enrique Cornejo. “Era la continuación del tren eléctrico de los 80”, dijo, como si la ciudad no hubiese cambiado después de tanto tiempo y un oneroso, por decir lo menos, contrato con Tralima. Con el vice Jorge Cuba colaborando con el MP, el círculo se va cerrando.